Pourquoi les médecins généralistes peinent à vacciner leurs patients contre la Covid-19

Organiser le cabinet

"La logistique est un peu plus compliquée que pour Pfizer, poursuit le médecin niçois. Avec AstraZeneca, un flacon contient dix doses contre cinq ou six pour Pfizer. Ce qui veut dire qu’on doit réunir dix patients pour écouler le flacon, des patients qui rassemblent les différents critères… ça prend du temps, c’est pour ça que le démarrage est un peu plus long."

D’autant que les médecins généralistes doivent utiliser le produit dans les 48 heures suivant l’ouverture du flacon. Autre problématique, l’organisation au sein du cabinet.

Les professionnels de santé doivent geler leur activité habituelle une demi-journée minimum s’ils veulent rassembler uniquement des patients concernés par la vaccination dans leurs locaux. Autrement dit anticiper.

"Il ne faut pas que ces patients entrent en contact avec les autres malades du cabinet, les médecins doivent donc arrêter leurs consultations pour ça." Et prévoir un créneau horaire suffisamment large pour administrer le vaccin à la patientèle concernée.

"Il y a d’abord les questions administratives, puis la consultation médicale. Il y a ensuite quinze minutes de surveillance post-vaccinale donc il faut compter au moins quarante-cinq minutes au total par personne. Sans compter que les locaux ne se prêtent pas toujours à ce genre d’organisation…"

Une fois la gymnastique opérée, les généralistes volontaires pourront (réellement) lancer la campagne de vaccination.