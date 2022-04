Pour qui? Où? Comment? Tout savoir sur la 4e dose de vaccination dans la métropole Nice-Côte d'Azur

Une piqûre pour Hans et Annie, couple vacciné pour la quatrième dose depuis hier. "Une piqûre de rappel", pour Christian Estrosi. Pour rappeler que, depuis le 7 avril, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé l’ouverture de la 4e dose aux plus de 60 ans. Rappeler que la Métropole "a suffisamment de doses pour répondre à la demande qui – je l’espère – sera forte", selon l’élu. Rappeler aussi "que le virus circule toujours".

Lors d’une conférence de presse organisée hier, le maire de Nice a martelé ces messages.

C’est pour qui?

La campagne pour la 4e dose contre la Covid-19 a commencé, mi-mars, pour les "personnes fragiles" et les plus de 80 ans. Depuis le début du mois, elle est ouverte aux 60 ans et plus, si leur 3e dose remonte à plus de six mois. Les plus de 80 ans, quant à eux, peuvent bénéficier de ce rappel si leur 3e dose date de plus de trois mois. "Le délai est différent selon l’âge, du fait du phénomène d’immunosénescence: l’immunité de la vaccination diminue avec l’âge, la réponse immunitaire devient moins efficace", précise la Ville.

C’est où et quand?

À Nice, deux centres de vaccination sont accessibles. Celui qui se trouve au numéro 10 de la rue Hancy, ouvert de 8h30à 17 heures, du lundi au jeudi, et le vendredi, de 8h30à 15h45. Et celui au 22, quai Lunel, ouvert de 9 à 17 heures du lundi au jeudi et le vendredi de 9 heures à 15h45. La vaccination pour la 4e dose est possible auprès de son médecin traitant et se fait avec ou sans rendez-vous.

Très prochainement, la Métropole compte amplifier ses efforts du côté du moyen pays. En mai, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie ou encore Falicon feront l’objet d’une nouvelle campagne.

"Si nous voyions un afflux important, nous serons en capacité de rouvrir le théâtre de Verdure à Nice", a précisé celui qui est aussi président de la Métropole.

Quelles sont les modalités?

Sur l’ensemble du territoire métropolitain, toutes les informations sont accessibles sur le site:

vaccincovid19.nice.fr ou par téléphone au 04.97.13.56.00.

Taux d’incidence: où en est-on?

"L’incidence est toujours très élevée dans les Alpes-Maritimes (1.243 pour 100.000 habitants, en date du 18 avril) avec un taux de positivité de 26,8%", précise la Métropole.

Dans le département, 162 personnes sont hospitalisées dont 18 patients en réanimation.