"Pour l’instant, ce n’est pas le rush" dans les centres de vaccination pour les enfants

"Maintenant, on peut vacciner les 5-11 ans sans rendez-vous. " Olivier Véran a donné le coup d’envoi, ce mercredi matin, en webconférence. Message bien reçu, de Nice à Grasse. Depuis le 15 décembre, ces deux centres de vaccination recevaient des visiteurs âgés de 5 à 11 ans, soit atteints de comorbidité, soit vivant avec un proche immunodéprimé. Désormais, plus de critère: c’est ouvert à tous. Encore faut-il le vouloir.

Plus d'une centaine d'enfants déjà vaccinés depuis la mi-décembre

C’est le cas de cette maman venue faire vacciner sa fille, ce mercredi après-midi, à Grasse. "La petite nous a dit qu’elle était contente", témoigne Johan Tatin, directeur du centre. Mais ce cas reste isolé. "Pour l’instant, ce n’est pas le rush. Les gens temporisent. Je pense qu’ils vont laisser passer les fêtes..."

Pourtant, aucun effet secondaire notable n’a été signalé à ce jour dans les centres de Grasse et Nice. Le premier a vacciné 75 enfants depuis la mi-décembre. Le second, une cinquantaine.

"Les gens ne se précipitent pas", confirme Véronique Borré, directrice de l’Agence métropolitaine de sécurité sanitaire, environnementale et de gestion des risques. "Nous avons quelques rendez-vous. Nous essayons de les regrouper, sinon, nous perdons des doses." Un flacon de Pfizer pédiatrique en contient dix. Quoi qu’il en soit, "les gens peuvent venir sans rendez-vous".

"Ils préfèrent le vaccin aux tests"

Julie Gondelbert, 36 ans, avait bien coché la date du 22 décembre. Triple maman, triple vaccinée, elle est venue de Cannes avec Issa, son grand de 11 ans, et Selen et Peline, ses jumelles de 8 ans. Leur mère souffre d’un asthme sévère. Dès lors, ce fut "une évidence. Je leur ai demandé leur avis. Ils étaient prêts. Ils préfèrent le vaccin à tous les tests PCR!"

L’une de ses filles a bien fait la grimace, au moment de recevoir son injection. "Je lui ai dit: Papy et mamie viennent d’arriver de Lorraine. En faisant ça, tu les protèges plus que le reste de la population. Ainsi, les enfants peuvent profiter de papy et mamie sans souci - et inversement." Un geste pour les autres. Tous les autres. Julie est "contente d’être parmi les premiers à l’avoir fait. Ca risque d’être difficile d’avoir un rendez-vous en janvier-février."

Le Covid me fait plus peur

Jusqu’ici, ça ne se bouscule pas. Le Département des Alpes-Maritimes a ouvert la vaccination aux 5-11 ans, le mercredi après-midi, à Saint-Jeannet. Le centre hospitalier d’Antibes-Juan les Pins embraye le jeudi matin, dès à présent, pour les enfants à risque ou vivant avec une personne à risque.

Reste que les Français sont encore majoritairement réticents. Julie Gondelbert les comprend. "Mais le Covid me fait plus peur que de vacciner mes enfants! Avec le bouche à oreille, ça va se débloquer." Véronique Borré pense que la rentrée des classes donnera le vrai coup d’envoi de la vaccination des enfants.

"Les adultes ont plus peur du vaccin que de la piqûre. Les enfants, c’est l’inverse", sourit le Dr Olivier Pencemaille. Ce pédiatre accueille les 5-11 ans au centre de vaccination grassois, avec l’infirmier Mehdi, dans un espace dédié avec distribution de bonbons. Ce mercredi, ce n’était pas la ruée. "Mais avec les informations alarmantes qui nous arrivent de demi-journée en demi-journée, les gens vont être plus motivés."