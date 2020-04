Pour faire face à la crise économique et sanitaire, le gouvernement princier donne un coup de pouce aux plus précaires

Le coronavirus va coûter cher, très cher à la Principauté. Un chiffre est même avancé: 460 millions d’euros. C’est l’évaluation que le conseiller-ministre des Finances et de l’Économie, Jean Castellini, a livrée, hier, lors d’un point presse organisé par téléphone.



"Nous estimons à 280 millions d’euros les dépenses supplémentaires à engager au cours du trimestre à venir", livre-t-il. À cela s’ajoute un gros manque à gagner. L’annulation d’événements majeurs (Rolex Monte-Carlo Masters, Grand Prix historique et Grand Prix de F1) va entraîner une baisse des recettes de TVA conséquente et une perte sèche d’environ 180 millions d’euros pour l’État.

Un trou de 460 M€ dans le budget



Résumons: 460 millions d’euros de trou dans un budget primitif 2020 de 1,5 milliard, ce n’est pas une paille. "Ce montant est très significatif mais parfaitement supportable », rassure Jean Castellini. À condition de ne pas engager « de trop lourdes dépenses qui seraient disproportionnées avec les moyens dont nous disposons".



L’équation est simple : l’État monégasque ne peut pas compter sur les impôts directs pour renflouer ses caisses, ni avoir recours à l’endettement, une option qui n’est pas permise à ce petit pays. Son seul levier est le Fonds de réserve constitutionnel, un bas de laine conséquent de 5 milliards d’euros, composé pour moitié de liquidités, dont une partie n’est pas investie sur les marchés financiers. Donc utilisable immédiatement.



C’est dans ce FRC que le gouvernement ira puiser pour financer notamment son soutien aux plus fragiles. Les bas salaires, les travailleurs indépendants, les intérimaires et les petites entreprises.

Revenus garantis pour 9.000 salariés modestes

Le gouvernement princier a décidé de soutenir tout particulièrement les salariés placés en chômage total temporaire renforcé (CTTR) qui perçoivent moins de 1.800 euros par mois. À ce jour, 2.625 employeurs ont placé très exactement 21 650 salariés en CTTR. Une écrasante majorité d’entre eux sont français, 75% des salariés de la Principauté résidant hors de Monaco.



Normalement, ils auraient dû perdre 20 % de leurs revenus. L’État monégasque a décidé de compenser cette perte pour les salariés touchant jusqu’à 1.800 euros par mois. Près de 9.000 personnes sont concernées. Coût de la mesure: 1,6 million d’euros par mois.



"Cet effort témoigne de l’attention du gouvernement à l’égard des salariés les plus modestes en arrêt de travail", illustre Didier Gamerdinger, conseiller-ministre des Affaires sociales et de la Santé.



Un mécanisme identique de compensation – à l’égard des caisses sociales cette fois-ci – est mis en place pour les salariés contraints d’arrêter de travailler pour garder leurs enfants.

Un revenu minimum pour les indépendants

Un "revenu minimum extraordinaire" de 1.800 euros par mois sera versé début avril (pour le mois de mars) aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors qu’ils justifient d’une baisse ou d’un arrêt total de leur activité. Entre 2.000 et 2.500 travailleurs indépendants seraient concernés, soit un coût pour l’État d’environ 3 millions d’euros par mois.

Les intérimaires ne sont pas oubliés

Les quelque 6.000 salariés intérimaires de la Principauté ne sont pas éligibles au CTTR. Pour les aider à passer la crise, le gouvernement propose de faire l’avance des congés payés qui doivent être versés fin avril.

Les mesures pour les petites entreprises

Pour les petites entreprises en difficulté, qui constituent l’essentiel du tissu économique de Monaco, le gouvernement avait déjà annoncé sa décision d’exonérer de loyer celles qui sont logées dans le parc domanial d’État, pour le deuxième trimestre. Pour les entreprises qui louent des locaux à des bailleurs privés, le gouvernement mène des discussions, notamment avec la Chambre immobilière monégasque, afin de trouver des solutions de report, voire de suppression de certains loyers. Des annonces seront faites dans ce sens d’ici la fin de la semaine.



Autre coup de pouce: un ballon d’oxygène pour les commerçants, artisans et petites entreprises pouvant aller jusqu’à 50.000 euros, sous la forme de prêts bancaires à taux zéro, garantis par l’État.



Autant de mesures qui, par-delà l’aide aux acteurs économiques les plus fragiles, constituent, pour le conseiller-ministre des Finances et de l’Économie, "un soutien massif à l’économie". Et qui nécessiteront l’élaboration et le vote au Conseil national d’un budget rectificatif dans l’urgence.