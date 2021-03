Plusieurs lots du vaccin AstraZeneca suspendus en Europe: certains ont-ils été administrés en France?

Que disent les agences de santé?

L'Agence nationale de sécurité du médicament a publié un rapport de pharmacovigilance concernant le vaccin AstraZeneca et plus particulièrement, concernant le lot en circulation en France, le lot ABV5300. Selon l'agence, parmi tous les cas remontés dernièrement, "il n’y a pas de cas de décès, pas de cas de mise en jeu du pronostic vital et on ne retrouve pas de cas de thrombose et de thrombopénie (une baisse des plaquettes sanguines, ndlr)", souligne l'agence.

Et de préciser toutefois: "Bien qu’il n’y ait qu’un seul cas en France à ce jour, mais compte tenu de sa gravité et de l’existence de cas autrichiens de thromboses multiples ayant conduit à la suspension du lot ABV5300, nous considérons qu’il y a un signal sur les cas de coagulopathies", dit-elle.

Trente cas pour cinq millions de vaccins

L'agence conclut tout de même à un bénéfice supérieur au risque: "Le nombre de cas d’évènements thromboemboliques chez les patients vaccinés n’est pas supérieur au nombre de cas qui seraient habituellement observés et attendus dans la population générale. Le rapport bénéfice/risque du vaccin reste positif, aucun élément n'indique pour l'instant que la vaccination ait provoqué ces troubles".

L'Agence Européenne a indiqué de son côté dans un communiqué qu'une enquête était actuellement et qu'elle portait sur la qualité du lot livré à ces pays. Mais de tempérer toutefois, "un défaut de qualité est considéré comme improbable à ce stade", dit-elle dans un communiqué.

En tout, l’EMA a recensé 30 cas en Europe sur environ 5 millions de personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin AstraZeneca à ce jour.

Dans les Alpes-Maritimes, le préfet Bernard Gonzalez a, ce vendredi, assuré "qu'aucun problème n'a été enregistré avec les lots de vaccins AstraZeneca".