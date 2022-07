Plus d'excuses pour donner son sang à Monaco, un véhicule vient vous chercher sur votre lieu de travail

C’est un concept simple : chaque employé d’une société partenaire peut prendre rendez-vous pour donner son sang. À l’heure convenue, la Bloodmobile vient chercher le salarié sur son lieu de travail, l’emmène directement au Centre hospitalier Princesse Grace et le ramène, une fois le don de sang effectué.

Contactées par l’hôpital, une dizaine d’entreprises ont répondu à l’appel. Ce sont plus d’une centaine d’anciens et de nouveaux donneurs que la navette a escortés. Comme Charlotte Robin qui fut l’une des premières collaboratrices à donner son sang. "Je donne régulièrement mais avec le planning mis en place par l’entreprise c’était l’occasion d’y retourner. Avec notre rythme de travail important c’est vraiment l’idéal d’avoir cette navette qui vient vous chercher au pied du bureau."

"La période est sensible"

Elle qui n’y voyait donc aucune raison de ne pas donner a ainsi pu rentabiliser son temps. "C’est agréable de contribuer à sauver des vies en ne prenant qu’un petit moment sur notre emploi du temps." Puisque la navette est venue chercher les participants pendant leur pause du midi. Et Charlotte ajoute : "En plus on a très bien mangé après le don !" Agréablement surprise par l’accueil chaleureux que leur ont réservé les infirmières, l’ambiance dans la Bloodmobile était aussi au rendez-vous. "Le chauffeur nous expliquait qu’ils aimeraient se développer avec un mini-van pour étendre cette initiative au plus grand nombre."

Une initiative précieuse étant donné que la Principauté est loin d’être autosuffisante. On estime que 5 500 poches de sang sont nécessaires chaque année, mais seulement 2 000 dons sont effectués à Monaco. Un manque à gagner qui oblige l’importation de poches de sang depuis la France.

Le Docteur Hervé Renard, chef de service du Centre de transfusion sanguine déplore la dépendance vis-à-vis du pays voisin. "Nos réserves sont toujours satisfaisantes parce qu’on est aidés par l’EFS. On dépend par contre de la fragilité de la France qui pendant l’été est plus fragile, la période estivale reste sensible." Le docteur n’explique pas la forte demande en cette période mais formule une hypothèse. "En été on a besoin de beaucoup de transfusions sûrement car il y a plus d’accidents mais en période de vacances les donneurs sont moindres."

"Les malades restent

à l’hôpital"

Moins de donneurs l’été, mais plus de dons. Arrivé à ce poste en mars 2020, le Docteur Renard a réussi à améliorer les chiffres du CHPG. "Sur la même période, en 2020 on a effectué 905 prélèvements, en 2021 ce sont 1 009 donneurs qui sont venus nous voir. Aujourd’hui, on est à 1 168 dons, miracle !" Optimiste, il ne souhaite pas s’emballer trop vite. "On espère réaliser 1 500 prélèvements à la fin du mois d’août, on est sur la bonne voie."

Les dons du sang permettent de subvenir aux besoins des patients. "Il y a une phrase que j’aime beaucoup qui dit : “Les donneurs sont en vacances mais les malades eux restent à l’hôpital”, c’est bien la vérité", le docteur Renard rappelle ainsi que les besoins sont quotidiens, et la régularité des dons nécessaires. Vous pouvez donner votre sang 6 fois par an si vous êtes un homme, et 4 fois si vous êtes une femme.

Pour utiliser le service de la Bloodmobile, il suffit d'appeler le +377.97.98.98.20. pour convenir d'un rendez-vous. Collecte de sang au CHPG les mardis et jeudis de 8 heures à 14 heures, le mercredi de 10 heures à 15 heures. La Bloodmobile se déplace donc à ce moment-là en fonction des rendez-vous pris.