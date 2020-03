"Plus de décès que le nombre annoncé" en Italie? Le témoignage inquiétant d'un chirurgien varois

"Nous avons créé un groupe de discussion ; les médecins échangent des informations, et surtout s’encouragent autant qu’ils le peuvent ; plusieurs d’entre eux sont touchés par le coronavirus."

Mais plus inquiétants sont les échos qu’ils font de la situation en Italie. "Selon mes confrères sur place, il y aurait plus de décès liés au coronavirus que le nombre annoncé."

Une réalité qui ne serait pas sous-estimée délibérément par les instances politiques, mais refléterait l’état de débordement dans lequel se trouve le système de santé italien.

"Il faut 4 à 5 jours pour établir le diagnostic, et beaucoup de personnes décéderaient avant que celui-ci ne soit établi."

Le 118 ne peut plus prendre les appels

La plupart de ces décès seraient consécutifs à des formes très sévères de pneumonie (des pneumopathies interstitielles pouvant évoluer vers des insuffisances respiratoires).

Sachant que le seul traitement pour ces cas graves est le placement sous respirateur artificiel pendant 15 jours pour maintenir l’oxygénation de l’organisme.

"Il est faux de dire que les hôpitaux et les soignants italiens sont contraints de trier les patients, en privilégiant les plus jeunes. La réalité, c’est qu’ils sont dépassés et traitent les premiers arrivés."

Des services de réanimation saturés, à Turin, à Naples… et qui seraient contraints de transférer les malades.

Le 118 (équivalent du 15 en Italie) qui ne serait plus en capacité de prendre les appels. Des médecins traitants totalement débordés, impuissants également à absorber la demande…

C’est un tableau très noir que dresse le Dr Avallone. "Les Français ne se rendent pas bien compte de la situation en Italie. Elle est vraiment très inquiétante. La demande de soins est tellement énorme qu’elle submerge les capacités du système de santé."

Si le chirurgien convient que le système de santé français est plus performant, il veut tirer la sonnette d’alarme sur ce qui pourrait se produire en France.

Mais il conclut sur "une petite raison d’espérer" face à ce tsunami de mauvaises nouvelles, suite aux mesures drastiques qu’elle a prises "Codogno où a été enregistré le cas du 'patient 1' et qui a concentré des centaines de cas, n’enregistre plus de nouvelles contaminations."

Il faudra néanmoins attendre un mois et demi avant de crier victoire.