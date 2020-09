Plus de 13.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24h en France, un nouveau record

Quelque 3.626 malades du Covid ont été hospitalisés sur les sept derniers jours, soit 403 de plus par rapport aux chiffres annoncés la veille, dont 571 en réanimation, a indiqué le service public de santé.

En revanche, le taux de positivité (proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées) est resté stable, à 5,4%.

Les tests salivaires, nouvelle arme

La France se dote d'une nouvelle arme contre le Covid-19, les tests salivaires, avec l'espoir de réduire les délais des tests, gros point noir de la politique actuelle de lutte contre le rebond de l'épidémie.

Les tests salivaires pourront être utilisés, mais uniquement chez les personnes présentant des symptômes, selon un avis de la Haute autorité de Santé (HAS) rendu vendredi.

En revanche, la HAS ne les recommande pas sur les personnes sans symptômes, chez qui "on raterait trois infections sur quatre" à cause de performances insuffisantes, a indiqué la Pr Dominique Le Guludec, présidente du Collège de la Haute Autorité de Santé (HAS), au cours d'une conférence de presse en ligne.