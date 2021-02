PHOTOS. Centre Antoine Lacassagne à Nice: retour sur 60 ans au service des malades du cancer

"Il y a toujours eu un esprit famille ici !" lancent en chœur Marie-Agnès Huart, cadre de santé, et Christine Lovera, directrice de la recherche clinique et de l’innovation, respectivement 40 et 41 ans de présence au Centre Antoine Lacassagne.

L’établissement célèbre cette année ses 60 ans. 60 années de soins, de traitements, d’innovations. Mais surtout 60 années au service des patients et de la population. Les choses ont bien changé depuis l’inauguration officielle du bâtiment en 1962.

Marie-Agnès et Christine ont pour ainsi dire fait toute leur carrière au Centre, louant la bonne ambiance entre collègues et la solidarité.

"Ca n’a pas toujours été facile, au début, on travaillait dans des conditions qui sembleraient totalement impensables aujourd’hui, relève la cadre de santé. On n’avait pas de masques ni de gants. Lorsque j’étais jeune infirmière, on utilisait encore des seringues en verre avec des aiguilles en fer. Mais l’établissement a toujours été à la pointe. Il a été le premier dans la région à avoir des seringues en plastique et des aiguilles jetables. Idem pour les kits stérilisés qui arrivaient tout prêts."

Marie-Agnès se souvient de tous ces gestes qui semblent aujourd’hui appartenir à des temps immémoriaux : "tout était fait sur place : on découpait et pliait les compresses de gaze avant de les stériliser. On lavait les instruments nous-mêmes. Les drains par exemple : je me souviens de 70 flacons alignés sur la paillasse qu’il fallait nettoyer…"

Avant, le tabou

Les soignants de l’époque prenaient des risques, sans en mesurer l’importance. "C’était partout pareil, il n’y avait pas toutes les règles d’hygiène qu’on connaît maintenant. Par exemple, nous préparions les chimiothérapies en faisant nos petits mélanges directement sur la paillasse sans aucune protection, se souvient Marie-Agnès. Mais rassurez-vous, nous allons bien !", ajoute-t-elle dans un clin d’œil.

Les deux femmes racontent sans détour les patients qu’elles voyaient lorsqu’elles sont arrivées à Lacassagne il y a une quarantaine d’années.

"Ce n’était vraiment pas la même époque, souffle Christine. On voyait des choses très dures. Les patients arrivaient à un stade avancé de la maladie car il n’y avait pas de prévention. Le cancer était "tabou" et la peur empêchait souvent d’aller consulter. Les examens de radiologie ne permettaient pas encore de diagnostiquer précocement la maladie et les médecins traitants étaient assez démunis. Lorsque les malades arrivaient ici, c’était bien souvent trop tard. La majorité d’entre eux mourraient. Aujourd’hui c’est tout l’inverse, la majorité vit, et ça, c’est formidable. Nous avons assisté aux progrès réalisés dans les traitements. Les médecins du Centre ont fait preuve d’inventivité, ont trouvé des voies thérapeutiques lorsqu’il n’y en avait pas. Ils ont toujours été passionnés et ont fait énormément pour la lutte contre le cancer."

Ecoute et attention