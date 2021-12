Peur des effets secondaires, manque de Pfizer... Ces Azuréens et Varois expliquent pourquoi ils ne feront pas leur dose de rappel

Ils ont peur des effets secondaires Les effets secondaires ressentis lors des injections précédentes les ont totalement dissuadés de remettre ça. C’est le cas de Jérémy, 27 ans. "J’ai eu des effets indésirables d’intensité sévère ayant nécessité ma prise en charge par les secours et une admission aux urgences en septembre", trois jours après une injection de vaccin Pfizer, décrit le jeune homme qui réside à Six-Fours-les-Plages. Virginie, 42 ans, de Cannes, n’ira pas non plus se faire piquer ce mois-ci pour prolonger son immunité et conserver son pass sanitaire. "Mon cycle menstruel est complètement déréglé depuis ma deuxième dose, en mai", raconte-t-elle. Didier a reçu mi-juin une injection de Pfizer à la suite de laquelle il a constaté l’"apparition d’un purpura thrombopénique sur mes deux jambes avec gonflement des pieds". Pour ce Niçois de 47 ans, qui décrit d’intenses douleurs, la troisième dose, c’est non! Pour Anaïs, Antiboise de 24 ans, c’est niet également: "J’ai fait une réaction allergique durant trois semaines. Je me suis retrouvée avec un urticaire géant sur tout le corps… il fallait éviter le soleil et ne pas utiliser d’eau chaude."

Ils doutent de l’efficacité du vaccin "On n’arrive toujours pas à sauver des gens atteints du cancer ou de certaines maladies orphelines et on veut me faire croire qu’en six mois, on a trouvé un vaccin! Un vaccin est censé vous protéger de la maladie, or même vacciné vous pouvez continuer à attraper le Covid, moins fort, certes, mais quand même", s’agace Sophie, 59 ans, de Saint-Laurent-du-Var qui acceptera de revoir son jugement "quand la science aura trouvé un vrai vaccin digne de ce nom". "Malgré le vaccin, il faut faire le test PCR ou antigénique pour accéder à certains endroits. Une grosse partie des gens sont vaccinés et la cinquième vague est néanmoins très forte. Alors pourquoi nous obliger à faire un vaccin qui ne fonctionne pas?", s’interroge depuis Menton Stéphanie, 46 ans.

Ils refusent de céder au "chantage" "L’obligation par la peur ou le chantage ne fonctionne pas", dénonce Elodie, 24 ans. La Gaudoise, vaccinée au Moderna en août, verra son pass sanitaire désactivé en janvier, mais annonce qu’elle ne cédera pas. Et suggère: "On devrait faire une prise de sang pour voir le taux d’anticorps." "J’ai le sentiment d’être dans une situation de chantage que je ne veux pas accepter. D’autre part je trouve cette campagne vaccinale abusive", résume Salima, quadragénaire niçoise dont le pass expirera en janvier. "Je déplore cette précipitation dans la contrainte, sans garde-fou. Loger tout le monde à la même enseigne ne me paraît pas sérieux. Un test sérologique pour mesurer l’efficacité du vaccin sur chacun me paraît plus approprié que des rappels en grappes, sans suivi réel du taux d’anticorps", argumente Philippe, Toulonnais de 65 ans. Ils veulent du Pfizer et n’en trouvent pas "Dans les centres de vaccination comme dans les pharmacies, on me dit: ‘‘pour vous c’est dorénavant Moderna ou rien!’’ Je ne veux pas mélanger, d’autant que lors de ma première injection, on m’a recommandé Pfizer. Je n’ai même pas le droit de choisir!", se désole Candice, 40 ans. La Cagnoise perdra le bénéfice de son pass sanitaire à la fin du mois.