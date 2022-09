Peur de l’échec, sensation de ne pas être à la hauteur... Les femmes particulièrement touchées par le syndrome d’imposture

En pleine réunion de travail, durant un entretien d’embauche ou lors d’un dîner en amoureux... Cette petite voix intérieure ne vous quitte pas. Sournoise, elle vous susurre à l’oreille que vous n’êtes pas à la hauteur et que vous ne méritez pas votre place. Ce mal-être provoque en vous un sentiment de doute permanent à l’égard de votre réussite et de votre valeur. Ce piège mental porte un nom: le syndrome d’imposture.

Selon le Journal of Behavioral Science, 70% des personnes dans le monde en souffrent à un moment de leur vie. Et il concerne particulièrement... les femmes. Et même avec un travail prestigieux, elles doutent encore de leurs capacités, au point d’avoir parfois peur qu’un jour leur supposée "incompétence" soit révélée.

Dans l’ouvrage Le syndrome d’imposture, pourquoi les femmes manquent tant de confiance en elles?, les auteures Élisabeth Cadoche et Anne de Montarlot – respectivement journaliste et psychothérapeute – expliquent les raisons de ce déficit de confiance chez les femmes.

En s’appuyant sur des récits, interviews et études scientifiques, elles donnent des clés pour s’affranchir du regard de l’autre, tant dans la vie personnelle que professionnelle. De quoi aider les nombreuses travailleuses qui reprennent le chemin du travail en cette rentrée 2022...

Le syndrome d’imposture, c'est quoi?

Il s’agit d’un déficit particulier de confiance qui biaise la pensée d’une personne. Cette dernière s’imagine qu’elle n’est pas légitime et qu’elle n’est pas à sa place. Elle pense que son succès n’est pas mérité et elle vit dans la peur d’être démasquée un jour ou l’autre.

Pourquoi les femmes sont-elles particulièrement touchées?

Le syndrome d’imposture peut trouver ses racines dans l’enfance, avec un attachement parental conditionnel ou des phrases assassines ("tu es vraiment un incapable!"). Et en cela, il touche également les hommes. Mais ce sont surtout les femmes qui en font les frais en raison de leur héritage historique, car marqué par la domination masculine. La société a également un rôle à jouer. En effet, elle fait toujours la part belle aux hommes et les femmes subissent davantage les stéréotypes et les injonctions particulières comme être belles, minces, jeunes, etc.

Dans l'Histoire, les femmes ont-elles toujours manqué de confiance en elles ou est-ce un syndrome "contemporain"?

On ne peut pas dire que ce soit un syndrome "contemporain", même si c’est un sujet dont on parle plus volontiers aujourd’hui. Il faut dire que les femmes ont longtemps été cantonnées à la sphère familiale, réduites à la maternité, leur bien-être n’était pas vraiment un sujet. L’Histoire a invisibilisé les femmes. Le "syndrome de l’imposteur" a été théorisé en 1978. Et depuis 2017 et la vague #Metoo, on entend davantage la parole féminine.

Au quotidien, les hommes ont tendance à surestimer leurs performances alors que les femmes les sous-estiment. Comment expliquer un tel écart?

L’éducation, la société et les stéréotypes façonnent notre manière de nous envisager. On dit aux petites filles qu’elles sont jolies et aux petits garçons qu’ils sont forts. On attend des filles qu’elles soient douces alors que les garçons peuvent être turbulents. C’est la raison pour laquelle la charge mentale pèse toujours sur les épaules des femmes. On a intégré qu’elles étaient responsables du foyer. Cest ancré dans notre ADN et difficile à déconstruire.

Le doute et le stress liés au syndrome de l'imposteur peuvent impacter la vie professionnelle mais aussi personnelle d'une femme... Quelles conséquences ce syndrome peut-il avoir sur le long terme?

Si vous êtes touchée par un sentiment d’imposture au travail, vous allez développer des stratégies compensatoires. Soit en procrastinant: si vous ne rendez pas un dossier pour le jour dit, c’est vous qui aurez décidé de ne rien faire et c’est une façon de garder le contrôle. Soit en travaillant de façon drastique, sans compter vos heures, répugnant à déléguer; vous entrez dans une spirale qui va vous mener au burn-out. Dans la vie personnelle, un manque de confiance peut être délétère pour le couple. Si vous n’aimez pas votre corps, par exemple, vous aurez du mal à croire que l’autre peut l’aimer.

Comment aider les femmes à reprendre confiance en elles?

Il faut avoir conscience que notre manque de confiance n’est pas seulement le fait de notre timidité. Il est nécessaire de comprendre que nous sommes le produit d’un héritage, c’est déjà la moitié du chemin. Cela devrait aider les femmes à déculpabiliser et à repenser leur place. Certaines femmes ont un petit manque de confiance qui peut être un moteur pour avancer, elles se lancent des défis pour prouver qu’elles méritent leur place. Bien s’entourer est également essentiel: il suffit d’avoir une ou deux personnes qui croient en vous, un mentor, une amie, et cela vous aide à valider vos compétences. Quand ça devient un syndrome d’imposture paralysant, il faut peut-être demander de l’aide. Dans le livre, figurent plusieurs témoignages de femmes qui ont trouvé des parades pour s’en sortir et y sont parvenues.

Dans une société encore largement dominée par le patriarcat, les femmes pourront-elles un jour se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur?

Oui, le fait d’en parler fait avancer les choses, notamment en entreprise. Et le paradigme commence à changer, avec des modèles de femmes qui réussissent, qui assument leur corps. Mais il y a encore du travail.

Savoir +

Le syndrome d’imposture, pourquoi les femmes manquent tant de confiance en elles? D’Élisabeth Cadoche et d’Anne de Montarlot. Éditions Les Arènes. Prix: 19, 90 euros..