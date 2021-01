Pendant combien de temps sommes-nous immunisés après la vaccination?

Bonjour Elise,

Il n'y a pas de réponse précise et universelle à cette question. "La durée de protection apportée par ces vaccins n’est pas établie à ce jour", rappelle sur son site la Haute Autorité de Santé (HAS). Faisons le point sur ce qui se démarque des différentes études menées jusqu'à ce jour.

Les effets de la première dose du vaccin sont présents à partir de dix ou douze jours. S'il y a déjà une réponse immunitaire, le vaccin est efficace à environ 52% suite à cette première injection.

Le délai prévu entre les deux injections est de 21 jours en Ehpad et 28 jours en centre de vaccination pour Pfizer/BioNTech et de 28 jours pour Moderna. La question est désormais de savoir si ce programme pourra être tenu ou s'il faudra décaler ce deuxième retroussage de manches. Selon le protocole prévu par Pfizer, il y a une fenêtre de 19 à 42 jours pour effectuer sa seconde injection. Toutefois, nous ne savons pas quelle est la baisse d'efficacité de cette première dose après ces six semaines.

Le vaccin atteint son efficacité optimale, à savoir 95% pour celui de Pfizer/BioNTech et 94,1% pour celui de Moderna, environ une semaine après la seconde injection.

Les données issues du vaccin Moderna, publiées en décembre, parlent effectivement de trois mois de réponse immunitaire mais l'efficacité est probablement bien plus longue. Cette durée est avancée car l'étude en question s'arrête au bout de trois mois. Les données publiées entendent une réponse de plus longue durée. On ne sait cependant pas combien temps en plus exactement.

Si cela peut paraître court, il faut rappeler que le vaccin contre la grippe est efficace entre six et neuf mois environ. C'est pour cela que sa campagne de vaccination a lieu tous les ans.

Il est important de rappeler que le taux n'étant pas de 100%, l'immunité n'est pas totale. Même vacciné, il y a toujours un risque de contracter le virus, même s'il devient très minime.

De même, si la charge virale est fortement diminuée grâce au vaccin, aucun élément concret ne permet de dire aujourd'hui qu'une fois vacciné, on ne pourra pas contaminer d'autres personnes. "Le vaccin protège des formes graves pulmonaires mais ça ne veut pas dire qu'il protège de la forme nasale ou de la forme oropharyngée", a rappelé le ministre de la Santé Olivier Véran.

