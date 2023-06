Pédopsychiatrie: l’hôpital de jour ouvrira à la rentrée à Beausoleil

Les travaux de réaménagement étaient achevés depuis juin 2022. Restait alors, pour Monaco et la France, à trouver un arrangement administratif portant sur les modalités de financement.

C’est désormais chose faite.

Hier soir en Principauté, Pierre Dartout, ministre d’État, et François Braun, ministre français de la Santé et de la Prévention, ont signé un accord pour la création d’un hôpital de jour franco-monégasque de pédopsychiatrie à Beausoleil.

À partir de septembre, la bâtisse de 650 m², réhabilitée sur trois niveaux et nichée avenue Professeur Langevin, accueillera des enfants et adolescents des deux pays souffrant de troubles sévères du spectre autistique, du développement et de la personnalité. Jusqu’à 35 places au plus fort de la prise en charge, dont 17 dévolues aux enfants de la Principauté dont la scolarisation classique est impossible malgré les plans d’accueil personnalisé.

Un projet à 5 Me très attendu par les familles

Ce projet, estimé à 5 millions d’euros hors frais de fonctionnement (1), était ardemment attendu par les familles concernées tant ce type de structure manquait cruellement à l’Est des Alpes-Maritimes. En Principauté, il existe bien le Centre Plati où est dépistée et traitée la souffrance psychologique de centaines d’enfants sous toutes ses formes, mais rien de réellement adapté pour accompagner les cas les plus sévères sur la durée.



"Des familles étaient contraintes d’envoyer leurs enfants dans des établissements relativement éloignés de la Principauté, à Nice et dans l’arrière-pays", explique Christophe Robino, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé.

D’autres se tournaient parfois vers des associations ou des éducateurs privés, qu’elles finançaient elles-mêmes, en plus des prises en charge effectuées par le Centre Plati.

"Cet hôpital de jour à Beausoleil leur apportera une réponse de proximité adaptée aux difficultés qu’elles rencontrent. Il y aura une prise en charge ambulatoire médico-psychologique et aussi de l’enseignement", poursuit Christophe Robino.

Monaco loue les locaux à la Fondation Lenval pour un euro symbolique

Propriétés de la Principauté, les locaux seront loués pour un euro symbolique à la Fondation Lenval, qui sera en charge de recruter le personnel et d’assurer le fonctionnement quotidien. Pédopsychiatre, infirmier, psychologue, assistante sociale, éducateur spécialisé ou encore psychomotricien et orthophoniste…



"Quinze personnes assureront l’ouverture en septembre et les effectifs seront ajustés en fonction de la montée en charge de la structure. Pour la partie monégasque, on est d’ores et déjà certain qu’on aura d’emblée une dizaine d’enfants candidats sur les 17 places dont nous bénéficions", assure-t-il. Sur trois étages ont été, notamment, aménagées une infirmerie, des salles de consultation médicale, d’entretien avec les professionnels médico-sociaux, ainsi que des pièces dédiées aux activités et à l’enseignement.

(1) Les travaux d’aménagement ont été financés à parts égales par la France et Monaco, comme le seront aussi les frais de fonctionnement.





François Braun, ministre français de la Santé et de la Prévention, et Pierre Dartout, ministre d’État, signant l’accord relatif à la création de l’hôpital de jour de psychiatrie pour enfants et adolescents. Photo C.D..