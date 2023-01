Pédagogie, communication, prévention, comment les pharmaciens tentent d’enrayer la pénurie de médicaments

DDepuis plusieurs mois, les pharmaciens rencontrent des problèmes d’approvisionnement de nombreux médicaments. Notamment le doliprane enfant et l’amoxicilline. Une pénurie liée à une baisse de la production mondiale, une hausse de leur consommation, notamment en période d’épidémies hivernales, mais aussi parce que la France, qui négocie un prix toujours plus bas auprès des laboratoires pharmaceutiques, est un des pays livrés en dernier.

Ce qui explique que de nombreux Azuréens vont se fournir en paracétamol et amoxicilline en Italie, où les pharmaciens ne rencontrent pas de problème de rupture de stock.

"Lundi matin j’ai reçu cinq flacons de doliprane enfant. Or 500 patients par jour en moyenne poussent la porte de ma pharmacie. A 17 heures je n’ai plus rien", résume Cyril Colombani, pharmacien à Roquebrune-Cap-Martin et président départemental de l’Uspo, Union des syndicats de pharmaciens d’officine.

"Il y a quelques jours, une maman s’est effondrée en larmes dans ma pharmacie. J’étais la huitième qu’elle faisait pour trouver du doliprane enfant pour son nourrisson de 9 mois. Il ne me restait plus qu’un flacon alors qu’elle en avait besoin de deux. Mais elle a pu commencer le traitement. Quand c’est pour soi, on est plus résilient, mais quand vous avez un enfant qui souffre, je comprends qu’on soit dans cet état", poursuit-il avant de rassurer: "Pour le moment il n’y a pas d’animosité au comptoir."

Un questionnaire dans les officines ou en ligne

C’est aussi pour éviter d’en arriver là que l’Uspo a décidé d’aller à la rencontre des clients dans les officines pour communiquer sur ces tensions d’approvisionnement, et recueillir leur témoignage via un questionnaire distribué sur place ou proposé en ligne. Pour cela il suffit de scanner un QR code affiché dans les pharmacies partenaires.

"Vous attendez vos médicaments, nous attendons des réponses", résume le slogan de cette compagne lancée il y a quelques jours.

Face à cette situation, l’Upso appelle le gouvernement à régir rapidement. Elle a demandé un rendez-vous en urgence au ministre de la Santé et au directeur général de l’Assurance maladie.

Les pharmaciens appellent aussi à un meilleur usage des prescriptions et des médicaments.

Un test pour éviter de gaspiller

"Il y a quelques jours un client est venu avec une ordonnance obtenue lors d’une téléconsultation et qui prescrivait à la fois un antibiotique, un antiviral (tamiflu, pour la grippe) et un corticoïde. Trois molécules en tension d’approvisionnement, déplore-t-il. Alors qu’il existe des tests disponibles (des TROD, tests rapides d’orientation) pour savoir s’il s’agit d’une grippe, ou d’une angine bactérienne ou virale."

Car le traitement n’est pas le même selon le type d’angine ou de grippe. Si elle est d’origine virale, un antiviral suffit. Si elle est bactérienne, un traitement par antibiotiques est nécessaire. Ce qui éviterait au pharmacien de délivrer au patient des médicaments dont il n’a pas besoin et qui resteraient donc disponibles pour un autre qui, lui, en aurait vraiment besoin.

Réalisé en pharmacie, le test TROD coûte 7 euros environs et est remboursé à hauteur de 70% par l’Assurance maladie. Le résultat est connu dans les dix minutes. Ce test ne nécessite pas de prescription médicale.