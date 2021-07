Pass sanitaire obligatoire pour tous à Monaco dès le 23 août: les réponses à vos questions

Monaco va-t-il imposer la vaccination aux salariés en contact avec le public ?

Alors qu’en France les salariés des professions en contact avec le public devront prouver leur négativité à la Covid-19, qu’envisage-t-on du côté de la Principauté ?

"Depuis le début de l’épidémie, le gouvernement princier agit de manière pragmatique et évolutive. Et il continue de suivre avec la plus grande attention l’évolution de la situation sanitaire. Il adaptera les dispositions sanitaires en fonction de celle-ci, répond l’exécutif monégasque.

À ce stade, la vaccination obligatoire envisagée ne concerne que les personnels qui travaillent dans les établissements de santé monégasque (hôpitaux, cliniques etc.), dans les structures accueillant des personnes âgées (EHPAD, maison de retraite) et les personnes en contact avec des personnes âgées ou fragiles.

Il n’est pas prévu, pour le moment, d’élargir cette obligation à d’autres catégories de personnels ou de travailleurs. Le respect strict des gestes barrières, le port du masque et le contact avec un public qui n’est pas fragile réduit très fortement les risques de contamination."