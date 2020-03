Pas de report envisagé pour le meeting Herculis de Monaco

"On peut dire qu’on s’inquiète, explique ce jeudi 19 mars Jean-Pierre Schoebel, le directeur du meeting. Les trois premières réunions de la Diamond League ont été reportées à Doha (17 avril, ndlr) et en Chine (9-16 mai), mais on travaille toujours ardemment pour une organisation le 10 juillet. Ce sera une année de transition, avec des athlètes en forme et d'autres non, mais il y aura quand même un beau plateau. Même si nous accusons un retard relatif dans sa composition. Si nous devions reporter, seul un déplacement des Jeux Olympiques dans le calendrier offrirait de nouvelles dates."