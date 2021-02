Origine animale ou fuite d'un labo? Les premières conclusions des enquêteurs de l'OMS en Chine

Le pangolin est peut-être innocent. Longtemps mis en cause, il n'est pas certain que la pandémie actuelle soit issue de lui.

Si la transmission du coronavirus depuis un animal vers un autre animal avant de contaminer l'homme est "la plus probable", celui-ci "n'a pas encore été identifié", a assuré la délégation d'experts de l'Organisation dépêchée en Chine depuis quatre semaines pour enquêter sur l'apparition de la maladie de covid-19, lors d'une conférence de presse ce mardi matin. Cette piste nécessite "des recherches plus spécifiques et ciblées", ajoutent les experts.

Le chef de la délégation de l'OMS en a également profité pour balayer l'hypothèse d'une fuite du virus d'un laboratoire. C'est "hautement improbable", a-t-il déclaré.

Effectuée en partenariat avec la Chine, la délégation de scientifiques chinois a ajouté qu'il "n'y avait pas assez de preuves [...] pour déterminer si le Sars-Cov-2 s'est propagé à Wuhan avant décembre 2019".

L'OMS a déjà prévenu qu'il faudrait s'armer de patience avant de trouver une éventuelle réponse. Cette mission est importante pour comprendre le virus et primordiale pour lutter contre de prochaines épidémies.