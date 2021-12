On vous explique comment le cerveau fonctionne lorsque vous êtes sous hypnose

Son efficacité ne fait plus aucun doute: l’hypnose médicale est aujourd’hui plébiscitée par nombre de professionnels de santé, à commencer par les anesthésistes. A tel point que les formations font toujours le plein d’inscrits: étudiants (en médecine, en soins infirmiers, etc.) mais aussi soignants déjà en activité qui souhaitent ajouter une corde à leur arc, au bénéfice des patients.

L’Observatoire des médecines complémentaires et non conventionelles (OMCNC), créé en 2015 et rattaché à la faculté de médecine de Nice, organisait récemment une soirée dédiée à cette pratique. Au pupitre, le Dr Bruno Suarez, neuroradiologue et chercheur en neurosciences, et le Dr Brice Lemaire, chirurgien-dentiste qui utlise l’hypnose dans sa partique quotidienne depuis 25 ans.

Rien à voir avec le sommeil

"Dans les années 1980, l’hypnose était très directive mais nous nous sommes débarrassés du côté un peu «folklorique" de l’hypnose ericksonienne», note en préambule le Dr Suarez. Désormais, la méthode est basée sur l’activation particulière de la conscience, une orientation particulière de l’attention. Nous nous appuyons sur tous les travaux qui ont été menés, en particulier sur le fonctionnement du cerveau. »

"On sait désormais, et c’est notamment ce qui nous distingue des primates, qu’il y a un gigantesque cablâge dans notre cerveau constitué de fibres de communication entre des zones très distantes: les faisceaux arqués", note le Dr Suarez. Que se passe-t-il alors lorsque l’on est en état d’hypnose? Et bien contre toute attente, "cela ne ressemble pas à un état similaire au sommeil. Déjà, il faut savoir que le mode par défaut, c’est-à-dire lorsqu’on ne fait rien, n’est pas synonyme d’inactivité neuronale, au contraire, il y a un métabolisme intense permanent. Même sous anesthésie générale, le cerveau turbine à plein régime".

Les zones liées au libre-arbitre s’activent

On s’en doute, en fonction de l’activité physique et/ou intellectuelle, certaines zones s’activent. "Sous hypnose, c’est pareil. Et des études poussées ont mis en évidence l’activation de zones précises. Parmi elles, le cortex cingulaire antérieur qui est le centre du désir et de la volonté d’agir, le précunéus qui est siège de l’agentivité c’est-à-dire le sentiment d’être l’auteur de nos actes (une zone en panne chez les patients psychotiques) mais aussi le cervelet dont l’activité est reliée à des fonctions cognitives de haut niveau comme se remémorer un souvenir. Or le désir d’agir et l’agentivité sont les deux piliers du libre-arbitre." Cela montre en quelque sorte que le patient sous hypnose est véritablement acteur, il n’est pas passif.

Et l’hypnose est aussi très préciseuse pour le praticien. Car les exercices d’auto-hypnose (faciles à faire) permettent une meilleure gestion du stress.Particulièrement intéressant lorsque l’on sait que les soignants sont à risque de souffrir de syndrome d’épuisement professionnel!