"On risque de mettre en péril des personnes malades": cette infectiologue niçoise veut faire taire les rumeurs sur le coronavirus

La rumeur grandit selon laquelle trois cas de coronavirus auraient été identifiés à Nice, mais cachés.

C’est faux. Aucun cas de coronavirus « 2019-nCov » n’a été confirmé à Nice.

>> RELIRE. VIDÉO. "Ici aussi, il y a des coronavirus chaque année, et ça n’intéresse personne": un spécialiste s'insurge de la médiatisation autour du nouveau virus

Mais quid d’autres souches de coronavirus ?

Il y a des milliers de sérotypes de virus ! Ce n’est pas un problème. Il faut comprendre que les virus ont des pouvoirs pathogènes [qui peuvent causer une maladie, Ndlr] différents. Celui qui a un pouvoir pathogène actuellement, c’est le « 2019-nCov », ce ne sont pas les autres coronavirus. Il y a plein de virus banals de l’hiver qui circulent, et qui sont à l’origine de pathologies bénignes. On n’organise pas de fermetures de frontières pour tous ces virus ! Globalement, il faudrait arrêter de parler de tous les nouveaux cas possibles, que les médias cessent aussi de rentrer dans les détails de la virologie, détails que personne ne comprend ou pire, interprète de façon erronée. Retenez une seule chose : il n’y a pas de coronavirus « 2019-nCov » diagnostiqué à Nice pour l’instant. Et au niveau international des mesures maximalistes sont prises.

À quel risque cette communication excessive sur le coronavirus nous expose ?

À force de ne penser qu’au coronavirus chinois, on va mettre en péril des tas de personnes malades pour des motifs différents, et qui ont besoin de soins et d’investigation.