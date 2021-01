"On peut mourir en quelques jours alors que tout allait bien". Ce professeur du CHU de Nice lutte contre les idées reçues

Chef du service de pneumologie du CHU de Nice, le Pr Charles-Hugo Marquette a lui-même été contaminé le mois dernier. Il s’inquiète surtout des conséquences du virus sur des patients parfois jeunes, sans comorbidité ni maladie sous-jacente. Ne pas baisser la garde, chacun est potentiellement exposé.

Comment avez-vous contracté le virus ?

Je l’ai contracté il y a six semaines, en prélevant un patient qui, malheureusement, a eu une salve d’éternuements au moment du test. Mon masque était mal ajusté. J’étais fatigué, c’était un samedi en fin de matinée. Et quand on est fatigué, on baisse parfois la garde. Il suffit d’une minute.

À quoi a ressemblé « votre » Covid ?

J’ai eu la chance de faire une forme de bénigne et de reprendre le travail au huitième jour. Mais mon épouse, contaminée à mon contact, a été sur les genoux pendant un mois. Il n’y a pas d’égalité devant le risque. Pour ma part, les symptômes se sont limités à de la fièvre, une fatigue majeure et une sensation de froid, même en portant deux pulls et quatre tee-shirts.

Qui meurt de la Covid ?

La mortalité concerne moins d’une personne infectée sur 1.000. Pour donner un ordre de grandeur, nous avons 150 décès par jour en France. Aux États-Unis, plus de 4.000. D’ici à la fin du mois de janvier, nous aurons franchi le cap des 70.000 morts dans notre pays. Il faut tordre le cou à une idée selon laquelle on mourrait "avec la Covid" et non pas à cause d’elle. Cela ne correspond pas à la réalité. Quand on contracte le virus, on peut mourir en quelques jours ou quelques semaines à 40, 60 ou 75 ans alors que tout allait bien, alors que l’on menait une vie professionnelle riche ou une retraite paisible. Ce n’est donc pas l’affection qui tue des gens en bout de course.

Pourquoi certains patients gardent-ils des séquelles ?

On parle actuellement de « longs Covid », ce qui est une source de handicap prolongé. On sait depuis très longtemps que, indépendamment de la Covid, quand on passe six semaines en réanimation, on sort avec des séquelles. Séquelles musculaires, respiratoires, essentiellement. On récupère tout ou partie en trois à six mois. Il existe même des centres de réhabilitation destinés à remettre sur pied des patients souffrant du syndrome post-réanimation. De ce point de vue, la Covid n’a rien de spécifique. Sauf que la durée de respiration artificielle est approximativement le double de ce qu’elle est dans un syndrome de détresse respiratoire habituel. Or, plus on passe de temps en réanimation, plus il en faut, ensuite, pour récupérer. Cette particularité de la Covid explique la tension sur les lits de réanimation : une fois que les patients y sont, c’est pour longtemps. On parle ici de formes graves. Ce qui est nouveau et assez perturbant, c’est que les formes bénignes, celles qui permettent de rester à la maison, entraînent aussi des séquelles fréquentes.

Des conséquences pour des formes bénignes ?

Ce peut être un état de fatigue majeure qui dure. Par exemple, un chef d’entreprise qui a repris le travail au bout de sept jours mais en devant s’arrêter chaque après-midi pour une sieste. Parfois sans même pouvoir tenir jusqu’à la fin de la matinée. Il y a aussi des troubles de l’attention. Je pense à cet enseignant, incapable de se concentrer, de lire ou de préparer ses cours pendant un mois. Un commerçant m’a dit que c’était comme s’il avait fait dix grippes d’un coup. Troisième type de séquelle : l’essoufflement. Qui peut toucher des sportifs entre 30 et 50 ans qui, parfois, consultent trois à six mois après avoir développé une forme bénigne. Quand on fait le bilan, on se rend compte que le problème n’est pas lié à une destruction des poumons, mais qu’une anomalie des micro-vaisseaux pulmonaires est probablement en cause. Enfin, quelque chose qui me tracasse beaucoup : des atteintes neurologiques ou articulaires. Des gens ne sont plus capables de conduire parce qu’ils n’arrivent plus à lever le pied pour appuyer sur la pédale de frein. Je pense aussi à ce chirurgien qui ne peut plus opérer, faute de pouvoir manipuler les instruments. La fréquence des séquelles est telle que cela doit dépasser le simple déclenchement d’une maladie sous-jacente. Et nous parlons ici de patients âgés de 20 à 50 ans.

Le vaccin suscite des réactions irrationnelles. Les mêmes qui accusent la France d’être en retard sont parfois hostiles…

Rumeurs et complotisme n’apparaissent pas quand tout va bien. Le climat d’anxiété que nous subissons y est propice. Par ailleurs, les attitudes irrationnelles sont inversement proportionnelles aux connaissances scientifiques des individus. Et l’on ne peut pas en vouloir à la population générale de ne pas s’y connaître en immunologie. Si l’on avait sorti ce vaccin dans un contexte plus paisible, tout le monde aurait crié au miracle. Les vaccins ARN n’ont rien de nouveau, cela fait quinze ans que l’on travaille sur le sujet. Et là, en neuf mois, on a réussi à en fabriquer plusieurs qui fonctionnent sur le même principe, avec une efficacité majeure et un taux d’effets secondaires infime. Alors, certains veulent prendre du recul. Soit, mais quand on a le dos au grand vide, prendre du recul, cela comporte un certain risque.

Le développement rapide de ces vaccins n’alimente-t-il pas le soupçon ?

D’abord, on n’est pas parti de rien. Les vaccins ont été mis en application en neuf mois, ce qui est différent. Ce qui prend 90 % du temps dans le développement d’un vaccin, c’est de réussir à inclure les patients dans les études. Pour un vaccin habituel, c’est 2 000 patients, pas plus. Ici, on parle de 10 fois, 20 fois plus. La rapidité tient à plusieurs facteurs : la recette était écrite depuis longtemps, on a pu recruter extrêmement vite, le délai pour mesurer était ultra-court et enfin, les États ont consacré énormément d’argent à ces recherches.

Les plus sceptiques disent que le vaccin contre l’hépatite B a provoqué des cas de sclérose en plaques. Que répondre ?

Cela a été suspecté, mais des études ont été menées, qui ont montré que ce n’était pas vrai. Seulement, cette histoire a marqué la population. Parce que les gens que l’on a vaccinés contre l’hépatite B étaient jeunes, et parce que la sclérose en plaques, précisément, touche principalement des jeunes gens. Il est clairement démontré aujourd’hui qu’il n’y a pas de lien de cause à effet.

Comment rassurer sur le rapport risque/bénéfice ?

C’est très simple. Le risque d’avoir un effet secondaire du vaccin, c’est 1 sur 100 000. Risquer de se faire renverser par une voiture dans l’année, c’est 5 sur 100 000. Il faut donc remettre les choses à leur juste place. Si l’on a peur, il faut rester chez soi. Sortir de son lit le matin comporte un gros risque.

Les plus réticents parlent de querelles d’experts.

Connaît-on un seul sujet sur lequel les citoyens font consensus ? Cela n’existe pas. Pourquoi, sur la Covid, n’y aurait-il pas dissonance ? Cela étant dit, les connaissances sur le virus s’acquièrent progressivement et l’on n’a jamais avancé aussi vite sur une maladie aussi complexe. Les médecins apprennent à toute vitesse. J’indique aussi que les voix discordantes, si elles sont très minoritaires, sont surtout mises en exergue par les médias. Enfin, j’ai vu autour de moi des médecins modifier leur point de vue. Moi-même, je dis aujourd’hui des choses que je n’aurais certainement pas dites il y a six mois.

Que sera une campagne de vaccination bien menée ?

Je ne suis pas un expert dans ce domaine. Je dis juste que dans les Alpes-Maritimes, nos autorités politiques organisent les choses, et rapidement. Nous faisons partie des privilégiés. À l’inverse, nous faisons partie des plus touchés avec une incidence à 390 pour 100 000 dans la Métropole de Nice. Avec plus de 500 pour 100 000 chez les 20/40 ans. Près de 80 % des lits de réanimation étant occupés par la Covid. Plus de 50 000 vaccinés par semaine, c’est donc une chance.

Ne pas baisser la garde ?

Ne pas baisser la garde, et comprendre la nécessité absolue d’un isolement strict pour un patient diagnostiqué positif, même en l’absence de symptômes. Pendant sept jours, ce qui n’est pas si long. Comme dans le cas d’une grippe, finalement. C’est un enjeu de santé publique. La période est tendue, nous augmentons encore le nombre de lits en réanimation, la recrudescence d’après les fêtes est déjà mesurable.