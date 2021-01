"On peut arrêter de jouer aux apprentis sorciers?": l'espacement des doses de vaccins contre le Covid fait débat

La Haute autorité de santé (HAS) a préconisé samedi "d'élargir à 6 semaines le délai entre 2 doses de vaccin" au lieu de 3 et 4 semaines respectivement pour les deux déjà disponibles en France, ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna.

L'objectif est "de protéger plus vite un plus grand nombre de personnes à risque d'hospitalisation ou de décès", alors qu'on dispose d'un nombre limité de doses en raison d'un "approvisionnement progressif".