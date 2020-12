"On ne pourra pas reprendre notre vie comme avant": la catastrophe sanitaire vue par le célèbre neuropsychiatre Boris Cyrulnik

Virus, civilisations et résilience: c’était le thème de la rencontre avec Boris Cyrulnik, proposée lundi soir aux adhérents de Santé-matin.

Le neuropsychiatre nous a livré un regard apaisé sur ce qui nous arrive, sur cette catastrophe inédite dans nos vies mais pas au regard de l’Histoire, sur les façons dont nous la traversons tous – plus ou moins bien et sur les possibilités qui s’offrent à nous pour imaginer le monde de demain et pour construire, ou pas, une société résiliente. Principaux extraits de son intervention.

Comment les virus se propagent-ils, depuis la nuit des temps?

Un peu d’éthologie pour commencer. Boris Cyrulnik a rappelé un principe: "Ce sont deux espèces qui, en se mangeant, fabriquent le virus.". Le pangolin et la chauve-souris dans le cas du Sars-Cov-2.

"Le problème biologique, dit-il, est minuscule, mais le problème civilisationnel est énorme: avec l’élevage, on favorise la naissance des virus, on les commercialise, on les transporte à travers toute la planète… On fait ça depuis le néolithique, depuis que nous ne sommes plus chasseurs-cueilleurs."

Ce que raconte l’histoire des pandémies

La pandémie provoquée par la mondialisation? Ce n’est pas nouveau. "La route de la soie est une merveille de civilisation mais elle a transporté le bacille de la peste", rappelle Boris Cyrulnik. Le confinement aussi n’a rien de bien nouveau, à l’échelle de l’histoire.

"En 1348, on avait déjà compris qu’il fallait mettre en quarantaine les marins qui arrivaient à Marseille. Mais cette année-là, on a d’abord débarqué les ballots de soie, pour ne pas manquer la foire de Beaucaire. Deux ans plus tard, la moitié des Européens étaient morts. Parce qu’on avait voulu gagner du temps", souligne le neuropsychiatre.

La pandémie, une catastrophe

Cette pandémie n’est pas une crise, explique le neuropsychiatre. "Une crise, ça passe et puis on recommence comme avant. Ce n’est pas non plus un désastre: après, c’est fini. C’est une catastrophe."

Après une catastrophe, "la vie reprend dans une autre direction". Dans le cas présent, "il y a une coupure, on est ruiné pour une ou deux générations, il faudra payer la dette. On ne pourra pas reprendre notre vie comme avant".

Pour évaluer le processus de résilience

"Trois choses à regarder, explique Boris Cyrulnik, pour évaluer le déclenchement du processus de résilience : avant, pendant et après la pandémie."

"Une partie de la population qui a acquis avant la catastrophe des facteurs de protection, qui sait bien communiquer, qui a fait des études, qui ne souffre pas de la surdensité dans son habitat, qui a des ressources internes, a pu se sentir apaisée. Ceux-là ont eu un rythme plus sain, ils ont mieux mangé, dormi plus. Ils ont eu du temps pour lire, se mettre à la cuisine… Ils ont bricolé. Ils n’ont pas été abîmés pendant le confinement grâce à ces facteurs de protection."

Mais une autre partie de la population, au contraire, a acquis, avant, des facteurs de vulnérabilité. "Leur développement a été difficile, ils maîtrisent mal la parole, ne savent pas s’exprimer sans crier, ont un métier instable, n’ont pas de ressources internes comme le plaisir de lire… Quand le confinement arrive, ou bien ils sont seuls, c’est une agression ; ou ils sont en surdensité, ç’en est une aussi."

Après le traumatisme

"Individuellement, deux mots-clés pour penser qu’on va reprendre un bon développement, pas comme avant, mais bon quand même: le soutien et le sens. Il faut être sécurisé par une présence familière", explique le neuropsychiatre. C’est plus compliqué sur le plan populationnel.

"Quand l’épidémie s’éteint, trois voies peuvent se mettre en place. Un : on met les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu mais si on ne change pas, il y aura une autre épidémie, et il faudra recommencer. Deux: c’est fréquent après les catastrophes naturelles ou culturelles, on voit apparaître un sauveur qui désigne un bouc émissaire. On voit déjà un grand nombre de ces dictateurs élus démocratiquement. Et ce n’est pas nouveau : la peste de 1348 a été associée à un grand nombre de pogroms. Les gens se sentent mieux quand ils désignent des responsables et c’est souvent l’étranger."

La troisième voie est celle qu’il espère: "C’est le débat pour la reprise d’un bon développement et d’un bon vivre ensemble. On réfléchit à faire les choses différemment."

L’économie sacrifiée au profit de la vie

"C’est la première fois que l’on sacrifie l’économie pour des vies qui vont bientôt s’éteindre, remarque Boris Cyrulnik. Cela relève d’une démarche éthique… qui n’a pas toujours eu cours, au contraire. Chez les nazis par exemple, on sacrifiait les vieux, les handicapés, celles qu’on considérait comme des "vies sans valeur". Aujourd’hui ce serait inacceptable : on n’a pas voulu sacrifier nos aînés. Au contraire, on a cherché à les protéger."