On fait le point sur l'hirsutisme, tabou de l’hyperpilosité féminine

Rien de plus naturel qu’avoir des poils. Mais dans certains cas, l’excès de pilosité – dans des zones normalement imberbes du corps féminin – peut être une vraie maladie: il s’agit de l’hirsutisme, qui concerne 5 à 10% d’entre elles. Origines, causes, traitements... le Dr Jean-Louis Sadoul, endocrinologue sur Nice, décrypte ce problème médical fréquent et complexe.

Qu’est-ce que l’hirsutisme?

L’hirsutisme est l’apparition d’une pilosité dans des zones dites "masculines" chez la femme (visage, poitrine, dos, fesses, face antérieure des cuisses, au dessus ou en dessous du nombril, entre les seins). Dans des formes sévères, cette pilosité peut toucher les doigts, les orteils ou la face interne des bras. Ce n’est pas du duvet mais des poils épais et drus.

À quoi est-il dû? Il peut y avoir plusieurs causes biologiques bien distinctes. Tout d’abord, l’hirsutisme peut être dû à une sensibilité particulière aux hormones masculines. Dans ce cas, il y a une influence familiale et ethnique. Les personnes de type méditerranéen dont les parents ont une pilosité importante ont ainsi plus de risque d’en avoir également. On parle d’hirsutisme idiopathique. Elle n’est donc pas liée à un dérèglement hormonal ou à une maladie.

Autre raison, la plus importante et la plus commune: l’hirsutisme causé par l’augmentation de la production des hormones masculines (androgènes). Dans 90% des cas, l’hirsutisme est alors le symptôme du syndrome des ovaires polykystiques. L’hirsutisme peut enfin être lié à diverses anomalies endocriniennes (déficit en 21 hydroxylase, insulino-résistance...) ou à une tumeur. Mais ces cas sont beaucoup plus rares.

À quel degré de pilosité faut-il consulter?

L’apparition de poils dans des zones masculines doit motiver une consultation auprès d’un dermatologue, d’un gynécologue ou d’un endocrinologue. Mais cela dépend du degré de tolérance de la patiente. Il peut y avoir un hirsutisme très modéré mais particulièrement mal vécu par la personne. Toute la difficulté est de répondre à ces questions: à quel moment cette pathologie est considérée anormale? Et quelle est la raison de cet excès de poils? L’hirsutisme nécessite une recherche approfondie: Quand sont apparus les poils? De façon rapide ou progressivement? Quels sont les antécédents familiaux et gynécologiques? Le diagnostic de l’hirsutisme reste compliqué.

Pourquoi l’évaluation est-elle aussi complexe?

Parce qu’il faut se baser sur le ressenti et les dires de la patiente. En effet, dans 98% des cas, les femmes qui viennent dans mon cabinet se sont rasées juste avant de venir consulter. Elles ont déjà eu recours au laser ou elles se décolorent régulièrement les poils. Tout cela n’aide pas au diagnostic. Il faudrait que les patientes ne touchent pas leurs poils six semaines au moins avant le rendez-vous. Puis, patienter encore six mois pour juger d’un traitement; il faut en effet que la pilosité soit suffisamment intense pour qu’il y ait des examens plus fouillés (comme les dosages hormonaux et une échographie des ovaires) et une éventuelle prise en charge médicamenteuse. Mais, souvent, les patientes ne parviennnent pas à attendre jusque-là car elles ont honte de leur corps.

Il faut dire que la pilosité est très mal vue dans notre société...

Le problème, c’est que cette dictature du " sans poil " crée une véritable surconsommation de consultations, de traitements, de bilans pour des femmes qui n’ont pas de vraies pathologies. Il y a un préjudice esthétique, mais aussi psychologique, car les femmes qui ont beaucoup de poils peuvent perdre confiance en elles.

Quels sont les traitements possibles de l’hirsutisme?

Si une augmentation des taux d’androgènes est la cause de l’hirsutisme, un traitement hormonal est nécessaire. L’acétate de cyprotérone (1) combinée à un œstrogène est très efficace et les améliorations apparaissent six mois après le début du traitement. Si l’acétate de cyprotérone n’est pas retenu, un traitement par spironolactone peut être proposé afin de diminuer l’action des hormones masculines. En cas d’hirsutisme sans dérèglement hormonal majeur, on privilégie un traitement local comme une épilation au laser. Cette dernière peut être prise en charge par la Sécurité sociale mais seulement s’il y a un traitement en cours, lié à l’hirsutisme. Il est également possible d’appliquer une crème (Vaniqa) très efficace mais onéreuse, qui empêche la repousse du poil.

1. Ce traitement est contre-indiqué chez les patients présentant un méningiome ou un antécédent de méningiome.