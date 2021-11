"On est là pour sauver des vies, pas pour risquer la nôtre", émoi à l'hôpital après des agressions aux urgences

Mardi, une jeune infirmière s’est fait molester dans l’exercice de son métier. Elle intervenait auprès d’un homme alcoolisé qui subitement l’a giflée.

Samedi, un infirmier a été violemment pris à partie, mais verbalement, par une famille qui exigeait la sortie d’une patiente.

La semaine dernière, de source syndicale, une agression avait déjà été perpétrée par un individu armé de ciseaux, celui-ci étant rapidement maîtrisé. Michel Fuentes, secrétaire départemental FO Santé, le reconnaît: ces incidents ont toujours existé. "Cela fait des années que je suis ces dossiers. Rappelons-nous l’hôpital Saint-Roch où une infirmière avait pris une balle dans le pied."

Sans compter ces deux autres soignantes blessées en février dernier à l’épaule, par un stylo-pistolet chargé d’une balle de calibre 22. Le procureur de la République Xavier Bonhomme confirme qu’une enquête est en cours, comme c’est le cas dans les affaires des derniers jours.

"Deux agressions en trois jours, c’est plus aigu", résume Michel Fuentes qui a demandé une table ronde avec la direction générale et le maire de Nice. Ainsi que la tenue d’un CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) extraordinaire. "On est là pour sauver des vies, pas pour risquer la nôtre", explique le syndicaliste qui demande au directeur de l’établissement de "sortir de sa tour d’ivoire". Il se dit préoccupé: "On a du mal à recruter du personnel. Si, en plus, on vient travailler avec la boule au ventre parce qu’on se fait tabasser…"

"Le b.a.-ba, c’est l’embauche"

Selon FO, une présence policière régulière permettrait de désamorcer des situations critiques. Ce n’est pas l’avis de la CGT dont le représentant, Stéphane Gauberti, prône "la prévention, plutôt que la répression".

La dissuasion pouvant toutefois les mettre d’accord. Le cégétiste rejoint son homologue FO sur cet autre point: l’attente aux urgences, un facteur déclencheur. "Il faut raccourcir ce délai", insiste-t-il.

"On entre à l’hôpital par cette première porte. Je ne dis pas qu’il n’y a des incivilités qu’aux urgences: elles sont partout. Quand même, si l’on raccourcit l’attente sur le brancard et dans le box, on va calmer les tensions." Si la douleur d’un patient n’est pas prise en charge pendant des heures, il assure que le premier agent qui se présente "va ramasser pour tout le monde". Sa conclusion: "Le b.a.-ba, c’est l’embauche."

Le stress, l’angoisse des patients ou de leur entourage, résume Stéphane Gauberti. "Cela n’excuse pas. On ne va pas travailler pour en prendre plein la figure. On veut la sécurité pour nos salariés, mais pour les citoyens aussi."