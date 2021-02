"On espère libérer 20 à 30% des lits de réanimation" proposent ces deux professeurs du CHU de Nice

LE CONSTAT

Qu’est-ce qui motive votre volonté commune de repenser la réponse hospitalière à la crise ?

La crise est d’une telle ampleur qu’on a enjoint aux gens de se confiner et de respecter toutes sortes de mesures pour sauver le système de santé. Nous pensons qu’il ne faut pas faire peser cette responsabilité sur la population : elle attend que le système de santé la sauve. Pas l’inverse. Pour tenter d’y parvenir, les médecins doivent proposer des nouvelles approches prenant en compte les moyens dont ils disposent et ce que l’on sait désormais de cette pathologie.

Que sait-on aujourd’hui qu’on ignorait hier ?

On sait qu’on ne peut considérer deux types de patients bien "distincts" : les patients graves qu’il faut hospitaliser en réanimation, les moins graves qui vont rester en médecine ou à domicile. Un même patient peut rapidement passer d’une catégorie à l’autre. On ne peut pas davantage décider qu’il y a des patients "jeunes" pour lesquels tout sera fait et des patients moins jeunes qui auront un accès limité aux soins. Cette pathologie étant le plus souvent, caractérisée par une seule défaillance d’organe, les poumons, il faut pouvoir proposer un niveau de soins adapté à tous.

Les soins, c’est avant tout l’oxygénation ?

L’oxygène est effectivement le traitement principal et primordial de la pneumonie qui amène à l’hôpital la quasi-totalité des formes sévères. C’est la raison pour laquelle les moyens d’oxygénation doivent être renforcés et diffusés largement pour bénéficier à tous les patients qui le nécessitent.

Ne sont-ils pas de la seule compétence des réanimateurs ?

Vous faites référence à l’assistance ventilatoire (ventilation mécanique) par l’utilisation d’un respirateur, qui assiste le patient mis sous sédatifs. En réalité, elle est la solution pour les patients dans un état gravissime (moins de 1 % des cas à prendre en charge), mais pas pour la grande majorité de ceux souffrant d’une pneumonie causée par la Covid.

LEURS PROPOSITIONS

Quelle traduction concrète de ces "enseignements" ?

Il devient assez clair que le parcours de soins des patients ayant une pneumonie nécessite des évolutions de la pratique médicale ; le besoin d’oxygénation à haut débit (ou oxygénation intensive) ne peut être strictement réservé au secteur de réanimation si les capacités de celle-ci sont saturées : cela pourrait entraîner des pertes de chances pour des patients. De ce fait, la frontière actuelle très forte entre réanimation et médecine n’est pas adaptée à la Covid. Les patients ont besoin de structures intermédiaires, proposant un niveau d’oxygénation intensive (jusque-là réservée aux réanimations). Cela répond autant à la nécessité de préserver les lits de réanimation qu’à l’objectif d’améliorer la prise en charge des patients, avec plus de souplesse et d’agilité dans leurs parcours. L’idée, comme souvent, c’est "le bon malade, au bon endroit avec la bonne prise en charge".

On sort totalement de l’approche binaire : réanimation ou hospitalisation classique) qui prévaut depuis le début de la crise...

Une année de lutte contre cette maladie nous a beaucoup appris. Début 2020, il n’y a pas eu le choix, dans l’urgence, on a transformé des lits de médecine et surtout des postes de salles de réveil dans les blocs opératoires en lits de réanimation pour l’oxygénation de tous les patients sévères. Cela a entraîné un arrêt de prise en charge des patients souffrant d’autres pathologies. Et en particulier de la chirurgie. On a aussi cherché sur quels éléments on serait amenés à faire des limitations.

Qu’entendez-vous par là ? Que vous définissiez des critères de tri ?

Débordés par le nombre de patients et les capacités limitées de réanimation, il a été envisagé d’identifier quels patients devraient être récusés (non éligibles, N.D.L.R.) pour la réanimation pour ne pas en priver ceux qui en bénéficieraient le plus. Vous comprenez dès lors le besoin de limiter autant que possible l’occupation des lits de réanimation (que nous n’avons pas en grand nombre), de favoriser la poursuite des activités hors Covid (la chirurgie en particulier) et de proposer une organisation qui permette à tous les patients une oxygénation intensive. Sans devoir faire de tri.

Quelle proposition concrète ?

On propose une modulation de l’organisation médicale qui sorte des deux "couches" distinctes : lits de réanimation (seules structures pouvant proposer une oxygénation intensive) et lits de médecine (ne permettant qu’un faible débit d’oxygène). Ce qui implique l’ouverture d’unités dites intermédiaires mais aussi une collaboration étroite des principales spécialités concernées, réanimateurs, infectiologues, pneumologues, gériatres et urgentistes. Résultat : on préserve au mieux nos capacités de réanimation tout en donnant accès à l’oxygénation intensive pour tous les patients.

Quel impact immédiat sur le taux d’occupation des lits de réanimation ?

Avec cette nouvelle organisation, on ne garderait en réanimation que les patients nécessitant une ventilation mécanique, ceux qui ont un risque élevé d’en avoir besoin dans les 24-48 heures ou encore ceux qui viennent d’en être sevrés. Les lits intermédiaires prendraient eux en charge des patients graves ayant des besoins élevés en oxygène mais pour lesquels la ventilation mécanique n’est pas immédiatement indiquée. Nous espérons pouvoir ainsi libérer près de 20 à 30 % des lits de réanimation. Dans la situation actuelle, ce serait un gain important, y compris pour préserver les prises en charges des autres pathologies.

CE QUI FAIT OBSTACLE

Le nombre limité de réanimateurs ne fait-il obstacle à la mise en œuvre de ce projet ?

Les réanimateurs ne sont pas indispensables du début à la fin de la prise en charge. Ils doivent amener leur expertise pour l’ouverture des unités et poursuivre une collaboration constante avec les collègues en charge de ces unités.

Mais quid de la formation des soignants amenés à faire de l’oxygénation ?

Il faut effectivement former les infirmières et les médecins pour l’utilisation des systèmes d’oxygénation intensive et définir avec des réanimateurs les temps d’échange sur les dossiers des patients. Nous avons pu le faire dans un délai de 4 semaines entre la réanimation et l’infectiologie du CHU à l’hôpital de l’Archet. La collaboration médicale est le gage du succès de cette approche.

Alors que le taux d’occupation de la réanimation conditionne les mesures prises pour lutter contre l’épidémie, pourquoi ne pas accélérer la mise en œuvre de votre projet ?

Ça fait plusieurs mois en réalité que nous proposons ces évolutions, parce qu’il nous paraît inacceptable que, sous une pression épidémique encore plus forte, nous devenions impuissants à proposer à certains patients en train de s’asphyxier une structure adaptée par manque de lits de réanimation. Mais, ces évolutions impliquent de modifier des pratiques installées, de bousculer des "territoires", d’innover. Et il y a eu effectivement débat. Mais les idées font leur chemin, nous avons pu ouvrir il y a un mois et demi une première unité de 8 lits intermédiaires à l’Archet en Infectiologie (Soins Intensifs Covid dits SICO). Nous proposons d’en ouvrir (hors réanimation) dans tous les établissements qui ont des lits de réanimation. Et il est également nécessaire d’ouvrir des lits intermédiaires de médecine et de gériatrie dédiés à l’oxygénation. Toutes ces structures sont moins consommatrices de soignants que les réanimations et vont permettre d’élargir l’accès à l’oxygénation intensive, y compris à des patients récusés pour la réanimation.