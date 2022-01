On connaît les résultats de la vaste campagne de dépistage contre la Covid-19 dans les écoles de Monaco

L’administration, les salariés et les résidents également invités à se faire dépister

La bataille contre la Covid-19 se joue sur tous les tableaux. Si le gouvernement princier a musclé sa communication sur la vaccination et fait peser le poids de ses mesures sur les non-vaccinés, le dépistage massif est aussi une arme utilisée par l’exécutif monégasque. En milieu scolaire, on l’a vu (lire ci-dessus). Mais pas que.



Dans l’administration publique

4480 autotests ont ainsi été livrés dont, notamment, 300 pour le Palais princier, 3135 pour les fonctionnaires du gouvernement, 760 pour la mairie, 160 pour la Direction des services judiciaires. " Le nombre de cas potentiellement positifs n’est pas connu, le principe de responsabilité prévalant pour les personnes testées positives. L’ensemble des personnels ayant eu connaissance de la marche à suivre en cas de contamination ", précise les autorités monégasques.



Pour les salariés du secteur privé, quelque 50 000 autotests ont été commandés et mis à disposition des employeurs de la Principauté depuis ce mardi matin.

- Quelle est la marche à suivre ?

Les entreprises peuvent en faire bénéficier gratuitement leurs employés qui le souhaitent. Pour cela, ils sont invités à se connecter au téléservice spécialement mis en place à l’adresse : https://teleservice.gouv.mc/ distribution-autotests- entreprises/

Des pièces justificatives leur seront demandées afin de justifier de leur qualité d’employeur sur le sol monégasque.

- Comment retirer les tests ?

Une fois la commande validée, les modalités de retrait des autotests sont communiquées par mail. Les employeurs pourront donc venir chercher leur marchandise au point de rendez-vous indiqué. Charge à eux d’organiser, ensuite, la distribution auprès de leurs employés.

Ce mardi en fin de journée, 289 entreprises avaient effectué une commande pour un total de 16 631 salariés.



Pour les résidents

Les résidents monégasques, eux, sont invités par le gouvernement à se faire tester gratuitement à l’Auditorium Rainier-III. Pour cela, un rendez-vous doit être pris en amont auprès du Centre d’appels Covid-19 (92.05.55.00.). " Toutefois, en raison du nombre très élevé de tests générés par cette campagne de dépistage inédite, et de la forte sollicitation des laboratoires d’analyses, la priorité est donnée aux personnes symptomatiques ou considérées comme cas contact ", précise l’exécutif.

Les particuliers qui souhaitent acquérir des autotests peuvent le faire auprès des pharmacies de Monaco. Mais aussi dans les grandes surfaces, autorisées à en vendre jusqu’au 23 janvier.