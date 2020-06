On a testé pour vous le test sérologique à Monaco

"On ne sait pas grand-chose de ce virus"

Questions à Philippe Repiquet, médecin référent au centre de dépistage du Grimaldi Forum.

Je suis négatif au test sérologique. C’est une bonne nouvelle?

"Ce n’est pas une mauvaise nouvelle. À la limite, il vaut mieux être positif sans avoir développé la maladie. Auquel cas, en théorie, vous êtes immunisé. Mais on ignore pour combien de temps. L’épidémie est trop récente pour connaître la durée de l’immunité contre le coronavirus."

Mais alors, quel est l’intérêt de venir se faire tester?

"Les deux tiers des personnes ne savent pas qu’elles ont été en contact avec le virus, qu’elles ont développé des anticorps sans être malades."

Le test que vous utilisez, de marque Medsan, est-il fiable?

"Il est très sensible. Il a été développé en Allemagne, validé au Luxembourg et testé en Suisse sur des milliers de personnes. Ainsi, 70% des tests positifs ou douteux s’avèrent ensuite effectivement positifs, et 30% sont des faux positifs. Par rapport à d’autres tests que nous avons essayés, celui-ci est vraiment sensible."

Vous voulez donc dire qu’il est efficace. Mais alors, pourquoi ne figure-t-il pas dans la liste des 23 tests sérologiques agréés en France?

"Je ne sais pas. Je peux juste vous assurer que le test que nous utilisons est fiable."

Vous commenciez par dire qu’il valait mieux être positif. Or, l’écrasante majorité des personnes testées à Monaco, pour l’instant, est négative, avec seulement 2,5% de cas positifs, pour l’instant…

"On se retrouvera même en dessous de 2% de tests positifs, à mon avis. Et ce, en dépit de la sensibilité de notre test."

La population monégasque sera donc peu immunisée. Mauvaise nouvelle…

"C’est vrai. Mais il y a aussi une bonne nouvelle: j’ai vu des familles entières, confinées ensemble, dont les membres ne sont pas tous positifs. J’ai reçu ici une famille de sept personnes, dont deux ont été malades. Les grands-parents. Tous ont été en présence du virus. Les cinq autres membres de la famille sont négatifs. Il semblerait qu’il existe une protection naturelle."

Laquelle? Des anticorps consécutifs à une exposition à un autre coronavirus?

"On ne sait pas encore vraiment comment l’expliquer. J’ai eu un autre cas: une famille de quatre personnes, où les deux positifs étaient les enfants. Ils étaient, pour leur part, asymptomatiques. J’ai suivi aussi le cas d’un bateau avec neuf marins à bord. Le cuisinier a attrapé le virus à Gênes. Eh bien, quatre marins ont eu quelques symptômes et les cinq autres n’ont jamais rien eu."

Et pourtant, sur le porte-avions Charles-de-Gaulle, le virus s’est rapidement propagé…

"Ça veut dire qu’on ne sait pas grand-chose de ce virus et qu’on en apprend tous les jours. Tout le monde tâtonne, chacun veut apporter ses vérités. Mais comme disait Coluche, “Quand on en sait si peu, il vaut mieux fermer sa gueule.”"

Que pensez-vous de cette campagne de tests menée à Monaco?

"Elle est utile pour savoir où en est la population au niveau épidémiologique. Et ça nous permet de voir que des gens sont protégés, sans que l’on sache pourquoi. Et c’est probablement pour ça que l’épidémie ne progresse pas."