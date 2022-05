Omicron, XD, Delta... Le point sur la circulation des principaux variants de la Covid-19 en France

La fièvre Omicron est-elle en train de toucher à sa fin? Ce variant, identifié pour la premier en Afrique australe début novembre, s'est rapidement propagé au reste de la planète.

Plus transmissible que toutes les précédentes souches, il a rapidement écrasé Delta. Par chance, il est moins virulent. Aussi la 5e vague de l'épidémie, spectaculaire en nombre de cas, n'a-t-elle pas entraîné d'effet désastreux dans les services hospitaliers du pays.

Alors que la courbe du nombre de cas continue de décroître dans l'Hexagone, c'est un sous-lignage d'Omicron, baptisé "BA.2", qui continue d'être ultra-dominant. Mais d'autres variants, pour le moment très marginaux, sont apparus récemment. On fait le point.

BA.2, le sous-variant d'Omicron ultra-majoritaire

Depuis l'émergence d'Omicron, l'existence de plusieurs dizaines de "sous-variants" (70, selon Santé publique France) a été observée dans le monde.

En France, c'est le BA.2 qui prévaut et représente plus de 99% des cas d'Omicron, qui lui-même représente plus de 99% des cas en France.

Deux autres sous-variants d'Omicron détectés

Deux nouveaux sous-variants d'Omicron viennent de faire leur apparition en France, selon "l'enquête Flash" menée courant avril par l'agence nationale de santé.

Au 21 avril 2022, "un cas confirmé de BA.4 (de retour d'Afrique du Sud) et deux cas confirmés de BA.5 ont été détectés", précise Santé publique France. Le rapport ne précise pas où sur le territoire national.

Ces deux sous-lignages d'Omicron n'inquiètent pas les autorités sanitaires: "A ce stade, aucun élément épidémiologique ou clinique préoccupant ne leur est associé. (...) Ils ne sont par ailleurs pas associés à une situation épidémiologique ou clinique préoccupante en Afrique du Sud où ils circulent majoritairement", conclut Santé publique France.

Une petite centaine de cas de XD, dont trois en Paca

Dans un premier temps, on l'appelait "Deltacron" car il est une recombinaison des variants Delta et Omicron. L'OMS a officialisé son nom le mois dernier: ce sera XD. Ce variant est né en France au cœur de l'hiver, au plus fort de l'épidémie: des malades avaient alors été contaminés par les deux variants à la fois, alors qu'Omicron était en train de supplanter Delta.

Suivi depuis le début de l’année 2002, il est sous surveillance renforcée dans l’Hexagone depuis le 16 février et actuellement classé dans la catégorie des "variants en cours d'évaluation". Selon les derniers chiffres de Santé publique France, dévoilés la semaine dernière, il est présent dans huit des treize régions de métropole.

Au 15 avril, 77 cas de variant XD avaient été investigués par les services de Santé publique France. Parmi eux, 54 cas confirmés et 23 cas suspects, liés à un cas confirmé mais non séquencés. Parmi ces cas, trois ont été identifiés en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Un nombre (très) marginal qui laisse présager que ce variant ne devrait pas se propager et remplacer le sous-lignage BA.2.

Delta et Alpha éteints?

Avant l'apparition d'Omicron, un autre variant, moins transmissible mais plus virulent, dominait dans le pays: Delta. Et avant lui, c'était le variant Alpha qui était ultra-majoritaire.

Tous deux semblent avoir disparu de la circulation aujourd'hui: écrasé par Delta, Alpha n'a plus été détecté depuis novembre 2021.

Supplanté par Omicron, plus contagieux mais moins virulent, Delta n'a plus été détecté en France depuis début février.

Les autres "variants préoccupants" identifiés depuis le début de l'épidémie, Beta et Gamma, ne sont plus apparus depuis l'été dernier en France.

Classé dans les "variants à suivre", le très marginal B.1.640, dont l'IHU de Marseille s'était attribué la paternité en décembre dernier mais qui avait en fait déjà été observé quelques mois plus tôt, n'a quant à lui plus été détecté depuis le début de l'année.