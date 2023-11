"Je pesais 90kg pour 1,50m": comment prendre en charge l'obésité chez l'enfant pour éviter les répercussions durables

L’obésité est une maladie chronique et complexe qui touche aussi les plus jeunes: en France 17% des enfants âgés de 6 à 17 ans sont en surpoids (dont 4% en obésité) (1).

Ces kilos en trop certains les portent dès la petite enfance. Pour les professionnels, l’analyse de la croissance et du poids, à l’aide des courbes de référence du carnet de santé, permet un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée.

Le point avec le Dr Véronique Nègre, pédiatre spécialisée dans le domaine du surpoids à Lenval et au CHU de Nice et coordinatrice des Centres spécialisés obésité (CSO) de la région Paca et Michael Ibanez, enseignant en activité physique adaptée (Apa) à Lenval.

Comment expliquer une obésité très précoce chez l’enfant?

Dans la très grande majorité des cas, un problème de poids qui apparaît vers l’âge de 3 ans s’explique par une prédisposition génétique; le nourrisson manifeste alors un appétit important, il ne semble jamais rassasié. Autre explication possible: l’épigénétique. C’est-à-dire que l’expression des gènes est tout doucement modifiée par de nombreux facteurs comme l’alimentation de la maman durant la grossesse ou celle du papa au moment ou avant la conception du fœtus, la consommation ou l’exposition au tabac ou à certains pesticides. Tout cela peut avoir un impact sur l’enfant à naître. En revanche, si l’environnement du bébé est ensuite adapté, cette prédisposition peut ne pas s’exprimer de façon importante.

Et lorsque l’obésité arrive plus tardivement?

Lorsque les problèmes de poids apparaissent plus tard, après l’âge de 5-6 ans, cela est davantage lié à des éléments de vie (traumatisme, dépression, harcèlement scolaire…) ou/et des facteurs environnementaux: habitudes des parents, qualité des repas, lieu de vie, sédentarité, exposition excessive aux écrans, manque d’activité physique, carence en sommeil… Précisons que si un enfant a un problème de poids, cela ne veut pas forcément dire qu’il mange mal et qu’il passe ses journées vautré devant la télévision. Nous ne sommes pas tous égaux devant le surpoids!

Un bébé "potelé" doit-il inquiéter ses parents?

Pas du tout, un bébé "rond" n’est pas synonyme de d’obésité. Pour savoir si le tout-petit réalise une croissance harmonieuse, il faut se référer aux courbes du carnet de santé. Le pédiatre ou le médecin va être particulièrement attentif au rebond d’adiposité. Il s’agit du point le plus bas de la courbe d’indice de masse corporelle (IMC), juste avant l’ascension de la courbe. Si ce rebond d’adiposité survient avant l’âge de 6 ans, le risque d’obésité de l’enfant est plus élevé.

Pour les parents, quel signe doit alerter?

Les formes d’un bébé peuvent évoluer et être trompeuses. Néanmoins, à l’œil nu, il y a un repère qui peut attirer l’attention des parents: à partir du moment où le bébé commence à marcher, il doit paraître plus mince au fil des années et s’affiner jusqu’à l’âge de 6 ans.

Quelle prise en charge du jeune enfant obèse ou en surpoids?

Qu’il s’agisse d’un tout-petit ou d’un ado, le maître mot c’est: pas de régime! On n’aide pas un enfant à maigrir, on l’aide simplement à ralentir sa prise de poids. Pour cela, il faut s’intéresser aux habitudes de vie de l’enfant et des parents et repérer rapidement les éventuelles difficultés psychologiques, sociales, scolaires qui sont associées.

Un tout-petit obèse aura-t-il forcément des problèmes à l’âge adulte?

Non pas du tout. Plus l’enfant est petit, plus il est simple d’inverser la tendance. C’est pourquoi, la prise en charge précoce est essentielle afin que les mauvaises habitudes ne s’installent pas dans le temps. Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), la probabilité qu’un enfant obèse le reste à l’âge adulte varie selon les études de 20 à 50% avant la puberté, et de 50 à 70% après la puberté.

1. Etude Esteban sur la prévalence du surpoids chez les enfants (2014-2016) menée en France (il s’agit de l’étude d’ampleur la plus récente).

Photo Pexels Photo Pexels.