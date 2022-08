Noyades d'enfants: "On a déjà atteint le seuil des pires années à l’hôpital Lenval", s'inquiète un médecin

Quel est votre constat au sein de la Fondation Lenval ?

Nous ne sommes qu’au début du mois d’août et nous avons déjà atteint un seuil. On retrouve ce que l’on a connu dans les pires années, mais sur un été complet! Depuis le 1er juin, déjà huit enfants ont été admis en réanimation en situation d’urgence vitale, trois sont malheureusement décédés.

À quels cas êtes-vous confronté?

Il y a deux profils. Les plus petits d’abord, qui ont besoin d’être constamment surveillés. Cinq minutes suffisent pour qu’un enfant se noie. Et nous recevons également des plus grands qui se retrouvent à plonger alors qu’il n’y a pas assez de fond… Cet été, deux enfants sont devenus tétraplégiques à la suite d’un tel accident. Ils se mettent en danger sans vraiment le vouloir, mais les séquelles sont lourdes.

Quand vous parlez de plongeons, ce sont des sauts d’une grande hauteur?

Pas toujours, non. Certains enfants plongent de leur hauteur dans une vague. Cela peut suffire, la tête la première, avec beaucoup de force. La règle est simple: on ne saute pas si l’on n’est pas absolument sûr qu’il y a assez de profondeur.

Concernant les plus petits, les drames arrivent très vite, sans bruit…

Un enfant de moins de 2 ans, s’il tombe dans l’eau, ne va pas essayer de retrouver la surface. En réalité, il est circonspect. C’est pour cela qu’il ne faut pas lâcher un petit des yeux. Et cela, même s’il a des brassards, même s’il est sous la surveillance d’un enfant plus grand.

Avez-vous le sentiment qu’il y a un relâchement dans la surveillance?

Je n’ai pas de données statistiques à ce sujet-là. Mais si vous me demandez une impression, c’est vrai que l’on sent un effet post-Covid avec une envie de se détendre, de faire la fête, et donc oui on peut relâcher son attention dans ce contexte. Je note également un autre phénomène - là aussi je n’ai pas de chiffres - provenant des locations de villas. Certaines personnes qui n’ont pas l’habitude de vivre avec une piscine à domicile se retrouvent le temps d’un séjour dans ce contexte, elles n’ont donc pas des habitudes ancrées au niveau de la sécurité.

Quelles séquelles peut garder un enfant victime d’un début de noyade?

Si on parle vulgairement de "boire la tasse", il va y avoir un manque d’oxygène qui peut durer plusieurs jours. Après, s’il a perdu connaissance, s’il y a eu arrêt cardiaque, cela peut être bien plus lourd. Notamment si le cerveau a manqué d’oxygène durant trop longtemps.