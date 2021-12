Nous avons reçu notre 3ème dose en septembre, sommes-nous toujours protégés ou aurons-nous besoin d'une 4ème dose en mars?

Bonjour John et Rosy,

Nous n'avons pas indiqué vos âges respectifs dans le titre de cet article, mais vous nous précisiez avoir 78 et 79 ans.

Pour commencer, les vaccins contre le Covid perdent en efficacité dans le temps (face aux variants ou la première souche), mais une dose supplémentaire pourrait y remédier.

Cependant, à quelle fréquence va-t-on devoir faire ces fameux rappels, devenus annuels pour la grippe, par exemple?

Dans une interview donnée au journal Le Parisien dimanche 12 décembre, le ministre de la Santé Olivier Véran, qui évoquait le "pic de la cinquième vague de Covid-19" dans les jours prochains, a dit "ne pas écarter" la possibilité d'avoir recours à une quatrième dose, alors que les troisièmes doses sont en cours d'administration en France.

Plus de 14,5 millions de troisième injection avaient ainsi été administrées à des adultes dans l'Hexagone, à la date du 13 décembre.

Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, avait affirmé la même chose devant le Sénat la semaine dernière: "Il est possible que nous ayons besoin, à un moment donné, d'une quatrième dose pour rappeler. Dans quel délai? Je ne le sais pas encore", avait alors lancé l'immunologue. Le timing est donc encore plutôt flou.

Plusieurs études soulignent la "barrière" des six mois

Du côté des effets dans le temps de cette troisième injection, et puisque les personnes âgées ont pu commencer à les recevoir dès le mois de septembre (pour rappel, on peut perdre son pass sanitaire dès le 15 décembre en l'absence de rappel), que dit la médecine? Sans la troisième dose, la vaccination "devient rapidement caduque", insistent les experts. Et après une 3ème injection,

D'après une étude menée sur des vétérans américains doublement vaccinés, publiée dans la revue Sciences, il apparaissait que, chez les patients ayant reçu leur deuxième injection de Moderna en mars 2021, la protection était de 89% contre le virus 48h après cette dose, puis de 58% fin septembre, soit six mois plus tard.

Même chose pour le Pfizer: de 87% en mars, la protection tombait à 45% six mois plus tard. On peut donc en déduire que six mois serait un mètre-étalon fiable pour établir la mise en place d'une campagne de rappels, qui deviendrait biannuelle. Une étude israélienne publiée fin octobre dans The Lancet dit sensiblement la même chose.

Selon Eric Billy, chercheur en immuno-oncologie à Strasbourg, interrogé par 20 Minutes, "si on ne peut pas [encore] affirmer qu’il faudra une quatrième dose dans six mois (...), les études montrent qu’au bout de six mois, l’immunité descend au-dessous d’un seuil qu’on estime peu protecteur."

Si votre troisième dose était en septembre 2021, il y a donc de fortes chances pour que la quatrième intervienne à partir de mars 2022. Toutefois, c'est sans compter sur un éventuel "affaiblissement" du virus et des ses variants.

