Notre immersion au cœur des services du CHPG à Monaco qui luttent contre la Covid-19

3. La réanimation, victoires et drames

Ses proches la saluent de l’autre côté de l’écran. Le téléphone dans une main gauche fébrile, cette patiente leur glisse quelques mots de réconfort.

La scène pourrait paraître anodine. Elle relève pourtant du miracle et réchauffe les cœurs du personnel de réanimation, service où elle a été admise il y a 45 jours.

"Elle était intubée en ventilation mécanique. On lui a fait une trachéotomie percutanée pour permettre la respiration au niveau de la gorge. On vient de lui enlever ce matin. Elle parle. Ce fut les montagnes russes, mais c’est aujourd’hui une victoire pour la famille", sourit le Dr Jean-Philippe Guérin, anesthésiste réanimateur et adjoint au chef de service.

"Certains restent 24 heures d’autres plus de 40 jours"

Une parenthèse enchantée dans une unité où arrivent les patients dont l’état de santé est gravissime. Où les drames familiaux ne sont pas rares. "On a récemment perdu un monsieur de 44 ans, sans antécédents médicaux", déplore le Pr Isabelle Rouquette-Vincenti, chef de la "réa". Ce mercredi, sur les huit lits que compte l’unité, quatre étaient occupés par des patients Covid.

Hier soir, ils n’étaient plus que deux. Une personne a connu une fulgurante évolution positive et a pu quitter l’unité. Un autre patient n’a pas survécu. "Ce monsieur avait déjà perdu sa mère et son frère. C’est terrible pour la famille…"

Prise en charge chronophage

Quel est le profil des patients en réa? "Au début de la pandémie, c’étaient des personnes âgées, cardiaques, obèses et/ou diabétiques. Depuis, on a des patients plus jeunes qui ont moins de pathologies et qui sont non-vaccinés, détaille la responsable du service. Tous ont été contaminés par le variant Delta. On n’a pas d’Omicron. On les reçoit entre 8 à 10 jours après l’apparition des symptômes. La durée moyenne du séjour est de 8,5 jours mais certains restent 24 heures, d’autres plus de 40 jours. Tout dépend de la prise en charge initiale."

L’étroite collaboration avec la médecine de ville est primordiale pour prendre précocement les patients et éviter des séjours prolongés en réanimation.

Une fois admis, l’objectif est simple: délivrer, par tous les moyens médicaux possibles, de l’oxygène au patient. Et surveiller, en permanence, les constantes. "La prise en charge d’un patient Covid est chronophage pour le personnel. Au-delà du volet technique, il y a la dimension humaine, note le Dr Gildas Rousseau, lui aussi chef de service adjoint. Vu que les patients sont en isolement total, éloignés de leurs familles, il faut leur parler davantage, les rassurer. Le stress peut leur provoquer des difficultés pour respirer."