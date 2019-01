Nos 5 conseils pour purifier votre organisme après les excès des fêtes

Noël, nouvelle année… les organismes sont un peu barbouillés. Aussi joyeuses soient-elles, les fêtes de fin d'année riment bien souvent avec excès. Des excès qui ne sont pas toujours faciles à digérer. Bernard Brico, naturopathe à Menton et ses environs, et Célia, pharmacienne à Monaco, nous livrent quelques astuces pour prendre soin de sa santé et aider son corps à bien se nettoyer.

La naturopathie

« Pour qu'une bonne cure détox fonctionne, il faut au moins la faire pendant une bonne vingtaine de jours », prévient au préalable le naturopathe. Depuis quelques années, la naturopathie s'est imposée dans le paysage des médecines non conventionnelles. Elle...