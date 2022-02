Non, les pères ne sont pas épargnés par la dépression post-partum. Et voici comment les aider

Elle survient après la naissance de bébé, quelques semaines après le retour à la maison et concerne 10 à 20% des mamans. Mais aussi, ce que l’on sait moins, quelques papas: c’est la dépression post-partum.

S’il y a encore débat pour savoir s’il s’agit d’un état réellement dépressif, pour le Dr Bernaud, pédopsychiatre et chef du pôle de psychiatrie infantojuvénile au centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne (CHITS), cela ne fait aucun doute: "Il s’agit de complications qui peuvent aller jusqu’à la dépression, avec des idées d’auto-dévaluation, une perte d’intérêt, de l’irritabilité et des troubles des fonctions vitales comme l’appétit ou le sommeil."

Une vraie dépression donc, à ne pas confondre avec le baby blues, qui survient dans les 48 à 72 heures suivant la naissance et disparaît très vite: "Sous l’effet d’un bouleversement hormonal brutal, la maman est submergée par ses émotions, c’est un phénomène qui s’estompe en deux ou trois jours."

Difficile à repérer

La dépression post-partum est plus difficile à repérer. "Que ce soit pour une maman ou un papa, ce qui rend le repérage difficile, c’est le fait que cette dépression survient dans un moment socialement connoté comme un événement heureux, indique le Dr Yves Bernaud. Il est plus difficile de dire qu’on ne va pas si bien. Le parent concerné hésite à l’exprimer, il peut culpabiliser. Et parfois il n’est simplement pas entendu. Car c’est aussi plus difficile pour l’entourage de repérer cette souffrance."

S’agissant du papa, "le principal symptôme - souvent un défaut d’implication auprès du bébé - peut être considéré comme un simple manque d’investissement alors qu’en réalité, ce papa se sent incapable ou invalide face à ses nouvelles fonctions et face à un entourage qui l’incite à s’impliquer tandis qu’il ne parvient pas à verbaliser ses difficultés."

Très longtemps, rappelle-t-il, "le discours psychologique et psychanalytique a affirmé que s’occuper du bébé était d’abord en lien avec la mère. La fonction paternelle s’envisageait plus tard, quand le bébé sortait de cette fusion, avec pour le père un rôle de séparateur. Il faut apprendre à se dégager de cette vision car même si les fonctions parentales ne sont pas symétriques, le papa a une fonction dès la naissance et même avant, durant la vie fœtale."

Des causes multiples

La dépression post-partum survient plus fréquemment à la naissance d’un premier enfant. "Il y a dans notre société, constate le Dr Bernaud, un effacement des traditions qui laisse à chaque individu un plus grand espace de liberté mais aussi de responsabilité. Le parent a des choix à faire: comment je nourris mon bébé, comment je le couche, etc. Choix qui n’existent pas dans une société qui impose ses traditions! Pour certains parents, c’est un surcroît d’anxiété, car cela implique qu’on peut faire de bons mais aussi de mauvais choix."

S’ajoute un autre facteur sociologique: "Alors qu’on vit de plus en plus dans une société de la performance, y compris en ce qui concerne les fonctions parentales, les familles sont plus éclatées, la famille clanique n’existe plus, les jeunes parents ont moins de soutien direct."

"Outre le facteur stress, la dépression post-partum peut venir, pour un papa, du fait que sa relation avec son bébé est plus imaginaire, complète le Dr Bernaud. Elle n’a pas la même réalité charnelle que pour la maman."

Image traumatique du corps de sa compagne

Elle peut aussi être en lien avec l’image que le papa a de sa compagne et du corps de celle-ci, surtout après un accouchement compliqué. "La présence du papa à l’accouchement, c’est très bien, mais quand tout se passe bien. Car certains gestes médicaux peuvent lui laisser une image traumatique du corps de sa compagne, et il va ensuite avoir des difficultés à reconstruire cette image et à l’érotiser. Il vaut mieux éviter d’abîmer la représentation idéalisée de la compagne!"

Enfin la dépression paternelle peut s’expliquer par le fait que le père perd, au moins de façon transitoire, sa partenaire sexuelle et doit faire de la place à un bébé qui devient le centre d’intérêt de celle-ci. "C’est la survie du bébé qui est en jeu mais c’est très compliqué à comprendre pour certains hommes qui sont dans une relation de dépendance à leur compagne. Ils peuvent se sentir en concurrence, négligés, sans se rendre compte que ce n’est que transitoire."

Repérer et traiter tôt

La dépression, quelle qu’en soit la cause, peut s’installer pour plusieurs mois. "Il est important de la repérer et de la traiter le plus tôt possible, sachant que les médicaments, les antidépresseurs, ne sont pas toujours nécessaires", précise le Dr Bernaud.

Car si le bébé est solide à la naissance, capable de faire face à la déprime d’un parent d’autant plus qu’il a des substituts dans son entourage, la situation peut avoir des répercussions sur son développement si elle s’éternise, ou dans le cas d’une famille monoparentale.

"Le parent n’est plus préoccupé par son bébé qui va alors souffrir d’interactions de moins bonne qualité. Ceci dit, tempère le Dr Bernaud, ces conséquences ont moins d’impact et surviennent moins rapidement si c’est le papa qui souffre d’une dépression post-partum."

Le plus important, quel que soit le parent concerné, est de ne pas hésiter à consulter au plus vite.