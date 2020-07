Non, le moustique tigre ne transmet pas la Covid-19

Il mesure moins d’un centimètre et porte le sobriquet latin d'Aedes albopictus. Mais vous le connaissez mieux sous le nom de moustique tigre.

Un insecte aisément reconnaissable à ses rayures noires et blanches sur le corps et ses pattes et ailes totalement noires, qui a le pouvoir de perturber vos sorties d'été comme de déranger votre sommeil.

En pleine crise sanitaire, le gouvernement princier a ainsi été sollicité par des Monégasques pour savoir si une simple piqûre pouvait transmettre la Covid-19 à l'homme.

vecteur d'autres maladies virales

Réponse : non. "Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), la COVID 19 ne fait pas partie des maladies transmises par le moustique tigre."



"Ce moustique peut être le vecteur de maladies virales comme le chikungunya, la dengue et le zika", rappelle toutefois le gouvernement.

Comment prévenir une épidémie

de chikungunya

ou de dengue

Outre le rappel "qu'il est relativement facile à écraser en raison de son vol assez lent", le gouvernement liste les moyens de prévenir les risques d'épidémie de chikungunya, dengue ou zika à partir d’un cas importé (personne ayant séjourné en zone d’endémie et présentant la maladie à son retour) :

1- La démoustication des espaces publics et des chantiers,

2- La réduction du nombre de moustiques par la suppression des eaux stagnantes sur les

terrasses et dans les jardins (coupelles, pots, vases, rigoles, etc...),

3- La répulsion des moustiques par des sprays cutanés (adaptés à Aedes albopictus) ou des

diffuseurs et spirales anti-moustiques,

4- L’utilisation de moustiquaires de fenêtre et de lit,

5- L’identification précoce de cas importés de chikungunya, dengue ou zika afin de permettre

la mise en œuvre immédiate des mesures de santé publique.

Non transmissible de personne à personne

Enfin, le gouvernement insiste sur le fait "qu'aucune de ces maladies n’est transmissible directement de personne à personne".

"Mais si le moustique pique une personne infectée, il peut aspirer le virus et le transmettre à un sujet sain à

l’occasion d’une nouvelle piqûre."