Non la vaccination massive contre une épidémie de pneumonie sur un chantier naval à Marseille n'a rien à voir avec le coronavirus

L'opération, dont la facture devrait être réglée par les employeurs, est sans précédent pour l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui met en garde contre toute confusion avec une autre crise qu'elle gère, celle des évacués de Wuhan, en quarantaine près de Marseille après avoir été évacués de Chine à cause du coronavirus.

Plus de trois semaines après les premiers symptômes de pneumonie, c'est l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille qui a donné l'alerte à partir de la veille qu'il établit toutes les semaines sur les prélèvements de bactéries dans les hôpitaux.

Terrain propice

Le pneumocoque est bien connu et se traite en général bien. Les épidémies sont rares, explique le Dr Christiane Bruel, médecin à l'ARS, car pour l'attraper, "il faut rester au moins une heure, voire plus" avec une personne contaminée, et "qu'elle nous touche, voire nous crache dessus".

Mais la bactérie a trouvé un terrain propice dans le chantier naval, un milieu très confiné et fermé, qui emploie à l'abri des regards sur le port de Marseille des travailleurs en sous-traitance de toute l'Europe.