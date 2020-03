Neuf nouveaux cas positifs au coronavirus dans les Alpes-Maritimes ce mercredi

Neuf nouvelles personnes ont été testées positif au Covid-19 dans les Alpes-Maritimes ce mercredi. Ce qui portent à 32 personnes au total depuis le vendredi 28 février.

Dans la région Sud ce sont 112 personnes (contre 90 hier) qui ont été testées positives au Covid-19, dont 46 dans les Bouches-du-Rhône (soit 9 de plus que la veille), 14 dans les Hautes-Alpes (idem que la veille), 13 dans le Var (deux de plus), 4 dans le Vaucluse (un de plus), 3 personnes dans les Alpes-de-Haute-Provence (une de plus).

Parmi ces cas, six personnes sont en réanimation.

Ces personnes sont hospitalisées à l’AP-HM, au centre hospitalier de Briançon, au centre hospitalier de Gap, au centre hospitalier de Digne-les-Bains, au CHU de Nice, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne et au centre hospitalier d’Avignon.