Naturopathie, urinologie, reiki... Ces médecines alternatives épinglées par la mission contre les dérives sectaires

Le groupe Doctolib, poids lourd français de la prise de rendez-vous médicaux, a suspendu lundi 17 profils et engagé "un travail de fond". Des critiques virulentes ont pointé du doigt la présence sur la plateforme, par exemple, de naturopathes. Si cette discipline sans fondement médical est critiquée, d’autres pratiques sont concernées. Toutes ont été déjà épinglées par la Miviludes pour les dérives sectaires qui peuvent en découler.

4 Français sur 10 ont recours aux médecines dites "alternatives"

Et pour cause. Les dérives sectaires dans le domaine de la santé représentent près de 25% de l’ensemble des signalements reçus à la Miviludes. La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires estime que 4 Français sur 10 ont recours aux médecines dites alternatives ou complémentaires, dont 60% parmi les malades du cancer. Autant de pata-médecines, soit des médecines non rationnelles, basées sur des croyances et non sur des démonstrations scientifiques.

En tout, 400 pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique sont proposées. Toujours côté chiffres, la Miviludes a recensé 4.000 "psychothérapeutes" autoproclamés qui n’ont suivi aucune formation et ne sont inscrits sur aucun registre.

Autant de personnes qui mettent en œuvre des méthodes "psychologisantes", qui reposent notamment sur l’angoisse de la maladie, des méthodes par massage ou apposition des mains (kinésiologie, reiki) ou encore des méthodes par ingestion de substances diverses (huile essentielle de lin non chauffée, cure de jus de légumes pendant 42 jours, urinothérapie). Les méthodes aux fins de prévention et de développement personnel complètent le tableau.