Mucoviscidose: deux nouveaux traitements remboursés, un "soulagement" pour les associations

"Un accord sur le prix vient d'être trouvé pour les deux spécialités pharmaceutiques Kaftrio et Symkevi" du laboratoire américain Vertex Pharmaceuticals, "permettant de prendre en charge ces traitements à 100% par l'Assurance maladie", indique le ministère dans un communiqué. "Le remboursement de ces médicaments interviendra dans les tous prochains jours", ajoute-t-il.

Ces médicaments, en association avec un autre traitement, Kalydeco, pourront être utilisés chez les enfants de plus de 12 ans, les adolescents et les adultes.

"Véritable soulagement"

Cette décision représente "un véritable soulagement", ont réagi dans un communiqué Vaincre la mucoviscidose et l'association Grégory Lemarchal, qui avaient lancé il y a quelques jours une pétition "pour faire commercialiser le traitement Kaftrio au plus vite en France".

"L'espoir de faire un jour de la mucoviscidose une maladie chronique stabilisée est fondée", a commenté Pierre Foucaud, président de Vaincre la Mucoviscidose.

"Kaftrio, tout particulièrement, constitue une véritable révolution thérapeutique par son action spectaculaire et durable pour les patients éligibles (par leurs mutations génétiques), et un bon profil de tolérance", expliquent les associations.

Traitements très lourds

La mucoviscidose, maladie d'origine génétique rare et incurable, fait sécréter du mucus anormalement épais, ce qui obstrue les voies respiratoires et le système digestif.

Elle était autrefois souvent fatale aux enfants et adolescents, mais l'espérance de vie s'est progressivement allongée grâce aux traitements.

Les traitements actuels sont toutefois très lourds: kinésithérapie respiratoire, aérosols, médicaments... Beaucoup de malades subissent des infections pulmonaires à cause de l'encombrement des bronches et doivent être hospitalisés plusieurs fois par an. Des greffes de poumons peuvent allonger la durée de vie.