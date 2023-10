Monaco veut (enfin) interdire l’achat de cigarettes au moins de 18 ans, et réfléchit à bannir la puff

Avant même un quelconque dépôt de projet de loi, que le gouvernement princier espère pour la fin de l’année, l’interdiction à la vente de la puff en Principauté a suscité des débats ce jeudi soir dans l’Hémicycle du Conseil national.

Les représentants des deux institutions en ont convenu: cette cigarette électronique jetable, vendue dans les bureaux de tabac locaux et très prisée des adolescents, demeure nocive pour la santé mais aussi l’environnement.

"Alors que l’on a constaté une diminution du tabac chez les jeunes, la puff introduit, à nouveau, un risque d’accoutumance de par sa teneur en nicotine parfois élevée, de par ses goûts sucrés attractifs, de par son caractère jetable. Cela entraîne aussi une addiction au geste", justifie Christophe Robino, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé.

"On vise les jeunes"

Mathilde Le Clerc a demandé si l’interdiction s’étendrait aussi à la consommation sur le territoire monégasque, une mesure plaidée par sa consœur Marine Grisoul.

Réponse de Christophe Robino: " Je serais plutôt favorable de bannir totalement ces dispositifs jetables du territoire. Mais interdire la consommation pour des adultes qui viendraient à Monaco avec une puff achetée chez eux est sujet à discussion. Cela fait l’objet d’arbitrages avec le Département des finances. Là, on vise les jeunes." Et Mathilde Le Clerc de rebondir: "Il suffit de faire quelques mètres pour s’en procurer chez des distributeurs proches de notre territoire…" Sans compter la facilité de s’en procurer via Internet. Alors comment avoir un réel impact sur la consommation des jeunes ?

"Tout interdire n’est pas bon non plus"

Et quid des vapoteuses électroniques rechargeables? Seront-elles interdites elles aussi? "Il y a un équilibre à trouver", tempère Christophe Robino. "Tout interdire n’est pas bon non plus", embraye l’élu Thomas Brezzo. Cette piste n’est pas privilégiée par l’exécutif car, argumente le conseiller de gouvernement-ministre, "elles permettent, paradoxalement, de réduire la consommation de tabac et ont même été envisagées comme un mode de sevrage chez les tabagiques."

À Monaco, l’achat de cigarette dès 16 ans

Ce texte sur la puff est, aussi et surtout, l’occasion pour le gouvernement princier de remettre à plat un certain nombre de dispositions réglementaires tirées de la loi n°1.346 du 9 mai 2008 relative à la protection contre le tabagisme. "J’ai notamment constaté avec effroi que l’interdiction de vente des cigarettes s’arrêtait à 16 ans à Monaco, contrairement à 18 ans dans la plupart du pays." Un point également soulevé par l’élue Maryse Battaglia qui s’inquiétait, à juste titre, "du fléau du tabac" chez les jeunes.

Thomas Brezzo en a profité pour demander "de clarifier la réglementation sur le CBD [cannabidiol, N.D.L.R.] ", cette molécule du chanvre qui n’a pas d’effet psychotrope et qui est en vente libre en France et en Italie. "On a un manque de réglementation à Monaco qui peut être sujet à interprétation. Une personne qui achèterait librement à Beausoleil, traverserait le trottoir pour se rendre à Monaco et risquerait de se retrouver dans l’illégalité. Un texte et une communication claire seraient les bienvenues".