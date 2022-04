Monaco s’engage pour les enfants vivant avec le VIH

Un rapprochement "qui s’inscrit dans les priorités de la Coopération monégasque, avec les plus vulnérables comme cœur de cible et nous espérons que les avancées en termes de diagnostic et de traitement du VIH profiteront bientôt au plus grand nombre, pour ne laisser personne de côté", a souligné Bénédicte Schutz, qui dirige la Coopération internationale.

Questions à Dr Florent Mbo, chercheur pour DNDi à Kinshasa au Congo

Le traitement leur permet de mener une vie quasi normale

Chercheur qui œuvre pour DNDi depuis Kinshasa au Congo, le docteur Florent Mbo est en charge des questions d’accès aux médicaments et plaide pour une plus large diffusion des traitements antirétroviraux.



Un accès efficace aux traitements doit démarrer d’abord par un dépistage?

En effet, on ne peut pas parler d’accès au traitement sans dépistage au préalable. Dans le contexte africain, il n’y a pas assez accès aux ressources au niveau de nos gouvernements pour appuyer le dépistage du VIH. Il faut d’abord, par exemple, tester les femmes enceintes qui donnent naissance à des enfants atteints par le VIH.



Nous avons des exemples en Afrique du Sud où un nombre très élevé de femmes enceintes sont porteuses du VIH et le transmettent à leur enfant lors de l’accouchement. C’est pourquoi nous appuyons la formation de professionnels de santé sur ces questions de dépistage. Et un enfant dépisté, dès ses premiers mois de vie, peut avoir accès à un traitement.



En Europe, on oublie parfois que le Sida est une maladie qui tue. Pour de jeunes enfants, un traitement efficace donne quelles espérances à leur parcours de vie?

Il améliore clairement la vie d’enfants qui le suivent à long terme. Ils peuvent aller étudier à l’école, leurs anticorps sont renforcés et le traitement leur permet de mener une vie quasi normale. En recevant le traitement tôt, cela permet d’éviter les infections fréquentes. Nous traitons des bébés de trois mois, par exemple. Ce qui est important aussi, est de savoir si la maman est séropositive pour lui donner un traitement en amont, pendant sa grossesse et diminuer le risque de transmission à l’accouchement.



L’apport de traitement dans certains pays se heurte-il aux contraintes logistiques?

Pour le moment, le problème logistique ne se pose pas tellement. Notre souci est la disponibilité du médicament. Au niveau de DNDi, nous faisons tout pour adapter nos formulations en tenant compte du contexte climatique. Aussi, nous privilégions souvent des médicaments qui sont thermostables et ne nécessitent pas d’être conservés au réfrigérateur. Dans nos centres de santé les plus éloignés dans les régions rurales, il n’y a pas de chaîne de froid. Il faut adapter les médicaments au contexte du terrain.



Constatez-vous parfois des craintes, des défiances de la part des personnes à qui vous proposez ces traitements?

Je reviens d’une visite de terrain au nord de Kinshasa, nous sommes arrivés dans des structures où les enfants qui sont amenés, contaminés par des mères atteintes du VIH, n’ont pas de médicaments. Ces enfants sont condamnés faute de prise en charge et notre volonté est de combler ce vide autour du VIH pédiatrique. Ce qui permet de ramener le sourire auprès de ces populations. Et l’appui de Monaco dans ces programmes y contribue.