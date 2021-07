Monaco ouvre la vaccination gratuite à tous ses salariés étrangers

Ce jeudi, le prince Albert II a décidé de poursuivre l’allègement des mesures sanitaires entamé depuis quelques semaines à Monaco en autorisant, "de façon encadrée et contrôlée, la reprise des activités de danse et d’animation musicale pour les restaurants concernés et les établissements de nuit".

Souhaitée par le souverain, la vaccination pour tous va devenir réalité très prochainement.

Gratuite pour tous

"La vaccination sera désormais élargie à l’ensemble des salariés de la Principauté dans des conditions qui seront précisées dans les prochains jours", précise ce jeudi un communiqué du gouvernement.

Une vaccination qui sera gratuite pour les salariés étrangers de la Principauté, et ponctuée par l'obtention d'un passeport sanitaire européen similaire à celui délivré en France.

Pour rappel, le centre unique de dépistage et de vaccination de la Principauté a été déplacé à l'Auditorium Rainier-III cet été.

Seul le vaccin Pfizer-BioNTech est administré.

"Les Monégasques et les résidents de plus de 12 ans qui ne seraient pas encore fait vacciner sont invités à le faire le plus rapidement possible, poursuit le gouvernement, car seule la vaccination constitue une protection efficace contre le virus pour chacun et pour la collectivité."

"attentif et mobilisé" face au variant delta

Ces décisions font suite aux propositions soumises au prince Albert II par son gouvernement lors d'un entretien, ce jeudi au Palais princier, avec son Ministre d’Etat, Pierre Dartout. Ce dernier a ensuite eu un échange avec le Président du Conseil national, Stéphane Valeri.

"La situation sanitaire exige de rester attentif et mobilisé notamment en raison de la présence du variant Delta. Les autorités sanitaires invitent à la plus grande vigilance dans la sphère privée où plus de la moitié des contaminations se réalisent lors de réunions conviviales. Il est indispensable que chacun soit responsable et prenne ses précautions pour se protéger et pour protéger les autres", conclut le gouvernement.