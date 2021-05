Monaco ouvre la vaccination contre la Covid-19 aux 35-44 ans dès cette semaine

Dès ce mardi un courrier sera envoyé par le gouvernement princier aux Monégasques et résidents de la Principauté, les incitant à contacter le centre de vaccination pour prendre rendez-vous.



Selon les places disponibles, les premiers vaccins pourraient être administrés à cette nouvelle tranche d’âge dès la fin de semaine dans le centre unique de vaccination ouvert au Grimaldi Forum.



Mi-avril, lorsque la vaccination avait été ouverte aux 45-55 ans, plus de 700 réservations avaient été effectuées dans les heures suivantes.



"Toutes les tranches d’âge supérieures se sont déjà manifestées en nombre et nous avions conservé des doses pour les 45-55 ans, mais avec ce nouvel approvisionnement nous pouvons ouvrir la vaccination à une population plus large", commente-t-on du côté de l’exécutif.

40,91 % de la population vaccinée

à ce jour



Au soir du mercredi 19 mai, 15.688 personnes, soit 40,91 % de la population monégasque, avaient reçu une première injection.



12.975 personnes, soit 82,71 % des personnes ayant reçu la première injection, ont reçu l’injection de rappel.



Seul le vaccin Pfizer a été administré en Principauté depuis le début de la crise sanitaire.