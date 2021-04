Monaco: le taux d’incidence est en baisse

Le bilan sanitaire de la Principauté s’élève donc à 2345 personnes touchées par le coronavirus depuis le début de la crise sanitaire. Ce mardi soir, 27 personnes sont prises en charge au CHPG: 20 patients dont 7 résidents sont hospitalisés. Par ailleurs, 7 personnes, non-résidentes sont soignées en réanimation.

Par ailleurs, il y a lieu de constater 10 guérisons supplémentaires ce mardi. Le total des personnes guéries s’élève donc à 2200.

Ce mardi 6 avril, 60 personnes sont suivies par le Centre de Suivi à Domicile qui soutient médicalement les patients, présentant peu de symptômes, invités à se confiner à domicile.

Concernant le dépistage, 586 tests PCR et antigéniques ont été réalisés sur des patients résidents et non-résidents entre le 29/3 et le 04/4. Et le taux de positivité des tests s’élève à 3,77%.

Enfin, le taux d’incidence (nombre de personnes positives ramené sur une base de 100.000 personnes sur la période des 7 jours écoulés) à Monaco est en baisse. Il se situe à 184,2 contre 226,3 la semaine dernière.