Ce lundi 8 avril a eu lieu au ministère italien du Travail et des Politiques sociales une réunion bilatérale entre une délégation monégasque conduite par le conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger, et une délégation italienne avec à sa tête Carmelo Barbarello, conseiller diplomatique au ministère du Travail et des Politiques sociales. Le sujet à l’ordre du jour concernait la mise en œuvre du télétravail, en Principauté, au profit de salariés résidant en Italie. Cette réunion a permis de préciser les opportunités que représente ce projet pour l’Italie, notamment en termes de développement de l’emploi et d'amélioration de la circulation et des déplacements dans la région. Les discussions ont été très constructives. Il a été convenu d’échanges réguliers pour permettre un aboutissement favorable de ce dossier dans de brefs délais.