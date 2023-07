Monaco Disease Power acquiert un hôtel à Annot pour créer dix logements inclusifs

Là-bas, avec leurs familles, des associations ou leurs éducateurs spécialisés, des jeunes handicapés s’oxygènent en participant à diverses activités et s’échappent d’un quotidien pesant.

"C’était plus simple d’acheter que de construire"

Dans cette commune de l’arrière-pays, où un peu plus de 1.000 âmes résident, l’association monégasque vient tout juste d’acquérir un hôtel-restaurant grâce aux dons de fondations et associations monégasques. "C’était plus simple d’acheter car les coûts de construction sont trop élevés en cette période. On va y créer dix logements inclusifs en colocation", annonce Muriel Natali-Laure, présidente de Monaco Disease Power.

Les logements bénéficieront à l’année à des jeunes des Alpes-de-Haute-Provence, bien sûr, mais aussi des Alpes-Maritimes. Deux seront loués en tant que chambres d’hôte à des gens de passage. Kévin, l’un des participants au cours de cuisine au Pavyllon Monte-Carlo de Yannick Alléno (lire ci-dessus), est notamment en train de monter un dossier.

"L’idée, aussi, est d’arriver à créer un café ou restaurant inclusif. On a déjà toute la cuisine et la vaisselle", poursuit-elle.

En pleines démarches administratives, la présidente de Monaco Disease Power espère une ouverture de l’hôtel-restaurant début 2024.