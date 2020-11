Mois sans tabac: saviez-vous que "le cerveau d’un ex-fumeur n’oublie jamais"?

Décrocher du tabac relève du chemin de croix. Souffler à son cerveau qu’il faut rejeter une dépendance à la nicotine bien ancrée depuis des années demande une solide volonté. D’autant plus vrai en ces temps troublés, propices à l’anxiété et au stress.



En France, Santé publique a révélé que, pendant le confinement du printemps, 27% des fumeurs avaient augmenté leur consommation de tabac. Cette année, en tombant pendant le second confinement en France, le "Moi(s) sans tabac" souffre d’un mauvais timing.

À Monaco, même si le pays ne connaît qu’un couvre-feu nocturne, la 5e édition de cette opération se tient, principalement, à distance (1). Toutefois, la consultation de tabacologie au CHPG est possible et gratuite (97.98.97.41).



Il n’est pas trop tard pour dire non au tabac et à sa kyrielle d’effets néfastes. Entretien avec le Dr Mohamed Mouhssine, chef adjoint du service pneumologie au CHPG.

Le "Mois sans tabac" tombe en plein confinement en France et couvre-feu à Monaco, propices à l’anxiété. Cela ne semble pas être le mois idéal pour arrêter…

La période idéale n’existe pas. Pour les gens qui ont un problème d’anxiété voire de dépression, même en dehors d’une crise sanitaire, on leur préconise l’arrêt du tabac car c’est le meilleur des traitements. Les gens pensent qu’en fumant une cigarette, ils règlent leurs soucis d’anxiété. Mais dès que la nicotine absorbée a été éliminée, celle-ci revient.

Donnez-nous des bonnes raisons d’arrêter de fumer.

Une meilleure santé, forcément. Le tabac est la première cause de mortalité évitable: il tue 73.000 personnes par an en France. Son arrêt est bénéfique, quel que soit l’âge. Il y a aussi une raison économique.



Pendant le "Mois sans tabac", les gens reçoivent un kit. Parmi les outils, il y a une petite roue qui calcule les économies réalisées sur plusieurs décennies. Avec un paquet à 10 euros par jour, c’est 300 euros économisés en un mois. Au bout de 25 ans, la personne a de quoi s’acheter une très belle voiture.

Les augmentations successives du prix du tabac entraînent une baisse de la consommation. En Australie, le paquet n’est pas loin des 30 euros. Là-bas, et dans les pays anglo-saxons, les substituts nicotiniques sont remboursés depuis très longtemps, et à vie pour ceux qui n’arrivent pas à arrêter.

Quels sont les bienfaits pour l’organisme à court, moyen et long terme?

Au bout de quelques jours, déjà, la personne ne tousse plus, n’est plus essoufflée. Elle retrouve le goût de l’odorat, des aliments. Chez les femmes, les bienfaits sont rapides : elles perdent leur voix rauque, leur teint change.



Chez elles, les effets secondaires du tabac sont le vieillissement de la peau, les rides précoces et de l’ostéoporose. Au bout de quelques mois, on diminue de moitié le risque de faire un infarctus du myocarde ou une complication cardiaque. On retrouve le sommeil, le moral.



Si un fumeur ne rentre pas chez lui avec un paquet dans sa poche, il est anxieux et pourra faire des kilomètres, un dimanche après-midi, pour trouver un bureau de tabac. Il n’y a pas un jour sans tabac où le fumeur ne gagne pas quelque chose.

Il y a, toutefois, des effets secondaires comme la prise de poids. Pourquoi?

En réalité, il retrouve juste le poids qu’il devait avoir s’il ne fumait pas. La cigarette est un coupe-faim, la nicotine brûle des calories.



Avec un paquet par jour, un fumeur brûle 500 à 600 calories sans rien faire. Quand il arrête, il a un appétit pour tout ce qui est sucré.



En consultation, on a l’apport d’une diététicienne qui délivre des conseils: la reprise d’une activité physique, éviter le grignotage, trois repas bien équilibrés par jour. À l’époque, la prise de poids était un facteur de rechute, surtout chez les femmes.