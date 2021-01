Mise en garde sur le vaccin, nouveau tour de vis en Europe... Le point sur la pandémie de Covid-19 dans le monde

Mise en garde de BioNTech

Le laboratoire BioNTech a prévenu que l'efficacité maximale de son vaccin développé avec le laboratoire Pfizer n'était pas démontrée si la deuxième injection était retardée, stratégie appliquée ou envisagée par plusieurs pays, pour vacciner plus de personnes.

L'espace recommandé entre les deux injections est de 21 jours, mais le Danemark l'a porté jusqu'à six semaines et le Royaume-Uni à 12.

La deuxième injection du vaccin Pfizer/BioNTech peut être retardée de quelques semaines dans des "circonstances exceptionnelles de contextes épidémiologiques et de contraintes d'approvisionnement", sans excéder six semaines, ont estimé mardi les experts de l'OMS.

L'Angleterre confinée jusqu'en mars

Le nouveau confinement mis en place en Angleterre face à la flambée des contaminations due au nouveau variant du coronavirus ne devrait commencer à être levé qu'à partir de mars, et peut-être partiellement, a prévenu mardi un ministre du gouvernement britannique.

Avec plus de 75.400 morts, le Royaume-Uni est l'un des pays d'Europe les plus endeuillés par le Covid-19 et a été le premier au monde à administrer le vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca et de l'Université d'Oxford. L'Ecosse est également confinée et dans les deux cas les écoles restent fermées.

Les restrictions se multiplient dans le monde

L'Allemagne prolonge jusqu'au 31 janvier et renforce son confinement partiel, incitant notamment les citoyens à réduire encore davantage leurs contacts. La plupart des magasins non alimentaires, les bars, restaurants, équipements culturels, de loisirs et les écoles vont rester fermés.