Mieux gérer les écrans à la maison, les conseils d’une maman en 50 jeux et astuces

Un ouvrage dans lequel elle partage ses solutions pour réguler la consommation des écrans chez les enfants, tout en ramenant un peu plus d’interaction et d’authenticité au sein du foyer.

C’est pour aider les parents de façon simple et concrète que la saint-pauloise Natacha Didier, déléguée de santé publique de profession et maman de trois enfants de 6, 9 et 12 ans, publie aux éditions Hatier J’aide mon enfant à se détacher des écrans (224 pages.7,95€).

Comment est né ce livre?

Il y a trois ans, j’avais du mal à déscotcher mon aîné, qui avait 9 ans à l’époque, de la tablette et des jeux vidéo. Quand la petite dernière de 2 ans a commencé à revendiquer elle aussi la tablette, je me suis dit ça suffit! Nous avons découpé dans du carton des tickets sur lesquels nous avons inscrit la durée autorisée d’écran, 30 minutes, le jour, mercredi, samedi ou dimanche, et j’en ai distribué aux enfants chaque semaine (un peu plus pour l’aîné, un seul pour la petite). Comme des tickets de manège. J’ai sorti le minuteur de la cuisine. Quand ils voulaient regarder les écrans, ils me donnaient un ticket, je mettais le minuteur. L’astuce a fonctionné. On est entrés dans une routine. J’en ai parlé autour de moi. D’autres parents ont fait de même et m’ont fait de bons retours. En 2019, j’ai conceptualisé cette astuce et j’ai créé et commercialisé une boîte à jeux éducative pour les enfants de 3 à 10 ans: La boîte à limites. J’ai été repérée par les éditions Hatier qui m’ont proposé d’écrire un livre pour leur collection "J’aide mon enfant à". Ils cherchaient une maman qui s’adresse aux autres parents.

Pourquoi cette astuce a marché selon vous?

Parce que j’ai défini une règle. Il faut le reconnaître, mettre les enfants devant les écrans, ça nous arrange parfois, parce qu’on est débordés ou parce qu’on se dit que si on sort la peinture, ça va salir, mettre le bazar. J’ai inventé d’autres astuces pour réguler le temps passé sur les écrans. Quinze au total. C’est la première partie du livre. Par exemple leur distribuer un quota de pièces de monnaie pour la semaine et à chaque fois qu’ils veulent regarder un écran, ils mettent une pièce dans la tirelire. 10 cents pour 10 minutes, 20 cents, 20 minutes, etc...

Vous donnez aussi des conseils pour s‘éloigner des écrans.

La deuxième partie du livre est consacrée aux alternatives aux écrans. Ce sont des fiches d’activités ludiques qu’on peut faire avec ses enfants. Je me suis inspirée de jeux, d’activités qu’on a faits ensemble pendant le confinement. Land art, potion magique, escape gamme, chasse au trésor, yoga...

Interdire complétement les écrans aux enfants c’est aussi les exclure de leur groupe d’amis?

Oui, et mon message ce n’est pas de diaboliser les écrans, car j’ai fait le choix de les laisser entrer dans ma maison. Je préfère accompagner les enfants dans l’usage qu’ils en font. Et c’est peut-être ce qu’il y a de plus compliqué. En effet, c’est plus facile d’interdire complètement, ou de laisser faire. Mon fils de 12 ans a un téléphone portable depuis qu’il est entré en 4e. Je lui ai expliqué que certains réseaux sociaux sont interdits avant l’âge de 16 ans, comme WhatsApp, et que mon rôle de maman était de le protéger. J’ai fait un parallèle avec la voiture: je ne peux pas t’autoriser à conduire car c’est interdit.

Il faut faire aussi avec la "pression" exercée par les autres parents qui autorisent tout et qui fait que l’enfant à qui on impose des limites ne comprend pas pourquoi il est moins bien loti que ses camarades.

Des parents ont même créé un groupe Facebook "Parents unis contre les smartphones avant 15 ans" [qui compte plus de 14.000 membres en France] pour se sentir moins seuls. Mais je ne jette pas la pierre. J’essaie, avec ce livre, d’aborder de manière légère cette problématique et j’espère contribuer à aider les parents dans cette démarche.