Maladie de Charcot: vers des thérapies ciblant les mitochondries

Tout commence avec "la mise en évidence dans le cerveau des modèles animaux de SLA, et plus précisément dans les motoneurones [cellules nerveuses spécialisées dans la commande des mouvements, Ndlr] d’un nouveau type d’agrégats très toxiques incluant des protéines mitochondriales", introduit la généticienne. Des agrégats protéiques qui sont aussi fréquemment retrouvés dans le cerveau de patients atteints de maladies neurodégénératives. Mais, "alors que dans le cas d’Alzheimer ou de Parkinson, ces agrégats participent à la progression et l’aggravation des symptômes, dans certaines formes de maladie de Charcot (et aussi de démences fronto-temporales), ils pourraient être à l’origine même de la pathologie, via les protéines qui les composent."

Mitochondries: au cœur de la médecine du futur

En marge du congrès international Myology 2022, organisé par l’AFM-Téléthon qui s’est tenu à Nice du 12 au 15 septembre, se tenait, sous la présidence de Véronique Paquis-Flucklinger, directrice du département génétique au CHU de Nice, mitoNice2022. Un congrès international entièrement dédié aux maladies mitochondriales et aux développements thérapeutiques.



"Les mitochondries sont au cœur de nombreuses pathologies", justifie le Pr Paquis-Flucklinger. Il faut dire que ces petits organites logés dans nos cellules ont une fonction essentielle: ce sont eux qui produisent l’énergie 100% renouvelable qui va permettre à tout l’organisme, et au cerveau en particulier, d’accomplir au mieux les tâches qui lui sont dévolus. Aussi, lorsque ces petites "usines cellulaires" ne fonctionnent pas (ou mal), quel que soit le motif, un certain nombre de tâches ne peuvent plus être exécutées, faisant le lit des maladies dites mitochondriales (ensemble de maladies génétiques rares, souvent héréditaires, pouvant impacter fortement le pronostic vital). "Ce que l’on a découvert plus récemment, c’est que d’autres affections beaucoup plus répandues, et notamment des maladies neurodégénératives de type Alzheimer, Parkinson ou encore SLA (maladie de Charcot) étaient liées plus ou moins directement à un dysfonctionnement des mitochondries", explique la spécialiste.

La recherche de traitements devient une réalité

Ces connaissances nouvelles sur l’implication des mitochondries ont permis de réaliser d’importants progrès thérapeutiques. "Longtemps, l’enjeu a été, déjà, d’identifier les gènes en cause dans les maladies mitochondriales; désormais, c’est la recherche de traitements qui nous mobilise. Et ils commencent à devenir une réalité." Le Pr Paquis-Flucklinger cite le cas de l’atrophie optique de Leber, une maladie génétique mitochondriale qui se traduit par une baisse brutale de la vision, "pour laquelle une thérapie génique a été mise au point". Ou encore une forme de myopathie très sévère, la myopathie mitochondriale avec déficit en thymidine kinase 2 (TK2). "Pour cette myopathie, et de façon plus générale, il semble que les meilleurs résultats soient obtenus en combinant plusieurs approches thérapeutiques, pharmacologiques et génétiques en particulier." Également à l’étude: le rôle des mitochondries dans le vieillissement et l’immunité.

On n’a pas fini d’entendre parler de ces organites microscopiques par la taille, macroscopiques par leur fonction.